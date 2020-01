Galaxy Note 10, A10, A50 : le patch de sécurité de janvier déployé avant certains Pixel de Google

Samsung déploie déjà le patch de sécurité de janvier sur une demi-douzaine de smartphones, dont des modèles entrée de gamme. Dernier modèle en date : le dernier flagship de la marque, le Galaxy Note 10. Une rapidité d’autant plus extraordinaire que Google n’a pas encore déployé le patch de décembre sur certains Pixel.

Voilà un retournement de situation cocasse : Samsung a été plus rapide que Google à déployer le patch de sécurité de janvier 2020. Une demi-douzaine de smartphones de la firme coréenne ont d’ores et déjà reçu la mise à jour incluant ce patch, tandis que certains Pixel n’ont même pas encore reçu le patch de décembre 2019.

Le dernier modèle à être concerné par ce déploiement précoce est le Galaxy Note 10. La version de la mise à jour est N970FXXS1BSLD, ce qui suggère qu’il s’agit du firmware de la version européenne de la phablette haut de gamme. Et, justement, c’est en Allemagne que cette mise à jour a été détectée pour la première fois par le site SamMobile.

Notez qu’il s’agit de la première mise à jour à destination du Galaxy Note 10 depuis son lancement commercial. Celle-ci n’est pas fonctionnelle et n’apporte que quelques correctifs, outre la version actualisée du patch de sécurité. En outre, il semble que cette mise à jour concerne également le Galaxy Note 10+. Pas de jaloux !

Déployé même sur quelques modèles entrée de gamme

Le patch de sécurité de janvier 2020 a été détecté sur une demi-douzaine de smartphones et tablettes de Samsung. Nous retrouvons dans cette liste le Galaxy A10, le Galaxy A10s, le Galaxy A20, le Galaxy A30, le Galaxy A50 et la Galaxy Tab S5e. Certains d’entre eux ont reçu le patch de janvier avant même le début du mois de janvier. C’est dire à quel point Samsung s’est amélioré dans la maintenance de son parc installé.

C’est d’autant plus incroyable que Samsung part de très loin. Il y a quelques années encore, Samsung attendait la sortie du Galaxy S annuel pour déployer la nouvelle version de Touchwiz (devenu One UI) sur son parc installé. Car le Galaxy S devait avoir la primeur des nouveautés. Depuis, la firme coréenne a revu ce positionnement. Pour la plus grande satisfaction des consommateurs.

Quant à Google, dont l’un des arguments majeurs des Pixel est la rapidité du déploiement des mises à jour d’Android, la firme connaît quelques difficultés avec certains Pixel. Difficultés qui datent de cet automne. Nous rapportions cette semaine que le Pixel Launcher est victime d’un bug qui masque certaines icônes. Google a confirmé que les modèles qui n’ont pas encore reçu le patch de sécurité de décembre le recevront avec le patch de janvier dans une mise à jour cumulative.

Source : SamMobile