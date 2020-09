Le Galaxy Fold Lite était bel et bien trop beau pour être vrai : à en croire un fact checking réalisé par Sam Mobile, le modèle dont le numéro de série apparaît sur des documents de certification désigne en réalité un smartphone plus banal, le Galaxy M31, déjà lancé en Inde et dans certains marchés émergents.

L’info revenait depuis plusieurs mois : Samsung était selon la rumeur sur le point de lancer un smartphone pliable à prix cassé, dès 900 dollars – le Galaxy Fold Lite. Vous n’allez donc vraisemblablement pas aimer ce qui va suivre, même si, il faut bien l’admettre, l’arrivée d’un tel smartphone n’était pas sans soulever quelques questions. Comment en effet Samsung aurait-il pu proposer dès maintenant un smartphone pliable notoirement difficile à fabriquer au prix d’un flagship classique ?

Galaxy Fold Lite : c’était trop beau pour être vrai

Un fact checking réalisé par nos confrères de Sam Mobile, sources internes à l’appui, révèle que le smartphone, dont le numéro de série est SM-F415F – très proche de celui du Galaxy Z Flip (SM-F700F) et Galaxy Z Fold 2 (SM-F916B) – n’est ni un Fold, ni un Flip. Il n’est en réalité même pas pliable du tout puisqu’il s’agit visiblement du numéro de série du Galaxy M31, un smartphone entrée de gamme déjà lancé en Inde et sur certains marchés émergents.

Il y avait pourtant des raisons de se tromper. Les numéros de série Samsung suivent en général une logique précise. Et il pouvait sembler convenu que le SM-F signifiait automatiquement un smartphone pliable Samsung. Sam Mobile souligne néanmoins que le document de certification de WiFi Alliance à l’origine des mentions du feu Galaxy Fold Lite comportait déjà un indice – le numéro M315 comme firmware de l’appareil. A en croire le blog, la fiche technique de l’appareil cadre complètement avec celle du Galaxy M31 – plus aucun doute n’est donc permis.

Lire également : Galaxy Z Fold S : Samsung travaillerait sur un smartphone pliable similaire au Surface Duo

L’erreur venait simplement du fait que Samsung India est en train de développer un firmware pour le M31 qui, pour une raison étrange, remplace l’habituel numéro de série SM-M315F par SM-F415F. Reste qu’à terme Samsung pourrait bel et bien casser le prix de ses smartphones pliable. Mais il est vraisemblable que le constructeur attende encore un peu que cette nouvelle catégorie de produits dont le prix de vente frôle les 2000 euros ne décolle vraiment dans les ventes. D’autant plus que la pression exercée par Huawei sur le marché semble en passe de s’estomper, sanctions américaines obligent…