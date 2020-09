Galaxy Z Fold 2 : Samsung espère vendre 2 fois plus de smartphones pliables qu’en 2019

Le Galaxy Z Fold 2 sera produit entre 700 000 et 800 000 exemplaires, révèle une fuite en provenance de Corée du Sud. Samsung espère visiblement vendre deux fois plus de smartphones avec écran pliable que l’an dernier.

Fin de l’année 2019, Samsung a vendu entre 400 000 et 500 000 Galaxy Fold dans le monde. Disponible en quantités très limitées, le premier smartphone pliable de la marque a surtout séduit les early adopters grâce à son form factor innovant. Moins d’un an plus tard, Samsung levait le voile sur le Galaxy Z Fold 2, une nouvelle itération destinée à gommer les défauts de son prédécesseur et séduire un plus large panel d’acheteurs. Cette nouvelle version abandonne l’encoche, opte pour une charnière plus solide et un écran pliable plus robuste et compatible 120 Hz. Il est proposé au même prix que le premier Fold : 2020 euros.

Samsung vendrait plus de 3 millions de smartphones cette année

D’après les informations publiés par Yonhap, une agence de presse sud-coréenne, Samsung devrait produire jusqu’à 800 000 Galaxy Z Fold 2 cette année. Afin de réduire les coûts de production, le constructeur va fabriquer une partie des unités dans usines situées au Vietnam et au Brésil. « La fabrication du Galaxy Z Fold 2 à partir d’usines étrangères prouve que le taux de rendement de Samsung s’est stabilisé. Il semble que Samsung essaie maintenant de réduire les coûts de production de ses smartphones pliables » explique une source proche de l’industrie.

En prenant en compte les ventes du Galaxy Z Fold 2 et celles du Galaxy Z Flip, Roh Kyoung-tak, analyste chez Eugene Investment & Securities, estime que Samsung écoulera jusqu’à 3 millions de smartphones pliables cette année. Grâce à un « catalogue de plus en plus diversifié », Samsung pourrait même vendre jusqu’à 8 millions de téléphones pliables l’an prochain.

Pour séduire de plus en plus de consommateurs, le constructeur travaille actuellement sur 3 autres smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 3, Z Fold S et Z Fold Lite. Plus abordable, le Z Fold Lite serait commercialisé à un prix de départ situé sous la barre des 1000 euros début 2021. Grâce cette stratégie, Samsung peut-il s’imposer en leader du smartphone pliable ? On attend votre avis dans les commentaires.

