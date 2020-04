Galaxy Fold 2 : un triple capteur photo et un prix sous les 2000 € ?

n Le Galaxy Fold 2 est victime de nouvelles fuites. Selon le PDG du cabinet d’analystes Display Supply Chain Consultants, le prochain smartphone pliable de Samsung pourrait être équipé d’un triple capteur photo. En outre, le constructeur compterait bien baisser légèrement le prix de son futur appareil. Il pourrait être proposé sous la barre des 2000 €.

Le Galaxy Fold 2 continue de faire parler de lui. Ross Young, PDG du cabinet d’analystes Display Supply Chain Consultants, vient de publier de nouvelles informations sur son compte Twitter officiel. Pour rappel, le patron avait d’ores et déjà publié des premiers renseignements sur l’appareil. D’après ces dires, Samsung aurait doté le Galaxy Fold 2 d’un écran poinçonné 120 Hz et d’un S-Pen.

En ce 27 avril, Ross Young nous donne des informations inédites sur l’ensemble photo du smartphone pliable. Selon lui, le Galaxy Fold 2 pourrait embarquer un triple capteur photo principal avec stabilisation optique de l’image ou Dual OIS. Il serait composé d’un capteur principal de 12 MP ouvrant à f/1.8, d’un objectif ultra grand-angle de 16 MP, puis d’un capteur 64 MP avec téléobjectif et zoom hybride. Cette configuration ressemble grandement à celle du Galaxy S20, à une différence près : l’objectif grand angle est ici de 16 MP contre 12 MP sur le S20.

Pour ce qui est du prix, le Galaxy Fold pourrait être proposé entre 1780 $ et 1980 $, soit entre 1645 € et 1830 € après conversion. Cette estimation corrobore de précédentes rumeurs qui évoquaient la volonté de Samsung de baisser le prix du Fold 2. Pour rappel, le Galaxy Fold premier du nom était vendu plus de 2000 € et était donc réservé à une clientèle aisée.

Samsung veut donc toucher plus de public en baissant le prix de son futur smartphone pliable de 100, 150 voire 200 €. Une stratégie surprenante au regard des premières informations sur sa fiche technique : un écran plus grand (7,7 pouces au lieu de 7,2 pouces), un écran extérieur de 6,8 pouces, la présence du S-Pen, un SoC Snapdragon 865 (et de fait la connexion 5G) et un ensemble photo amélioré.

Pour rogner sur les coûts, Samsung pourrait proposer une version du Fold 2 en 256 Go (le Fold n’était proposé qu’en version 512 Go). On peut également s’attendre à un modèle doté de 8 Go de RAM (contre 12 Go uniquement pour le Fold). Evidemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes et il faudra attendre la présentation et le lancement du Fold 2 et du Note 20 en août 2020.

