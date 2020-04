Galaxy Fold 2 : Samsung y aurait mis un écran poinçonné 120 Hz et un S-Pen

Le Galaxy Fold 2 vient d’être la cible d’une pluie de rumeurs sur ses écrans, et certaines de ses fonctionnalités. On apprend ainsi que l’écran principal serait poinçonné et compatible avec le stylet S-Pen. Tandis que l’écran externe serait beaucoup plus grand, comparable à la taille d’un écran de smartphone standard.

Une pluie de rumeurs sur le Galaxy Fold 2 relayées par Ross Young fondateur du cabinet d’analystes Display Supply Chain, spécialiste du marché des écrans, vient de tomber. Il balance tout dans une série de tweets. Tout en promettant davantage d’infos sur « ses capteurs photo, prix, date de lancement etc. » la semaine prochaine.

La salve d’indiscrétions est principalement axée autour des écrans de l’appareil. On apprend ainsi que l’écran principal du Galaxy Fold 2 aurait une diagonale de 7,59″ avec une définition 2213 x 1689 px et une densité de 372 points par pouce. Surtout deux de ses caractéristiques devraient, si elles se confirment, changer l’expérience utilisateur.

L’écran principal du Galaxy Fold 2 serait en effet compatible avec le taux de rafraichissement 120 Hz et troquerait l’encoche de la génération précédente, contre un poinçon pour le capteur selfie. Le leaker précise que Samsung « voulait opter pour un capteur intégré sous l’écran, mais [la technologie] n’est pas encore prête ».

Galaxy Fold 2 : le S-Pen débarque, l’écran externe passe au format XXL

Par ailleurs cette dalle serait compatible avec le stylet S-Pen, ce qui à en croire Ross Young « cadre avec la gamme Note et améliore l’expérience utilisateur sur tablette ». En outre, comme sur la génération actuelle, l’écran sera recouvert d’un film de protection en plastique : « il a encore un film plastique sur le verre. Mais les nouveaux films sont bien plus résistants aux rayures », assure-t-il.

L’analyste poursuit en donnant des infos sur l’écran externe du smartphone. Pour lui, pas de doute, il s’agira bien d’un écran OLED. Celui-ci sera néanmoins bien plus grand que le tout petit écran actuel. Il ferait tout de même 6.23″ avec une définition 2267 x 819 et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Cette taille devrait lui donner un aspect, plié, qui ressemble davantage à un smartphone classique.

Et on pressent que l’appareil sera nettement plus fonctionnel une fois plié qu’il ne l’est actuellement. Signe que cet écran recouvrera toute la face avant, les capteurs frontaux seront cachés là encore dans un poinçon. Bien sûr à ce stade, il faut prendre ces rumeurs avec la distance nécessaire. D’autant que ces infos semblent contredire d’autres rumeurs, notamment autour du S-Pen. Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !