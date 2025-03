Galaxy Buds3 Pro : avec ces 4 offres cumulables, les écouteurs Samsung sont à prix cassé !

Quand on cherche des produits high-tech pas chers, il est primordial de chercher les meilleures promotions du moment. C’est pour cette raison qu’on vous propose régulièrement sur Phonandroid les bons plans à ne pas manquer. Si vous cherchez d’excellents écouteurs à prix cassé, c’est sur le site de Samsung qu’il faut courir. Vous pourrez cumuler 4 promotions ! On vous dit tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour avoir une paire d’écouteurs True Wireless avec une réduction de bruit performante et un son haut de gamme, il faut souvent piocher dans ses économies et sortir un gros billet. Ainsi, les Galaxy Buds3 Pro sont normalement en vente au prix conseillé de 250 euros. Mais en ce moment sur le site officiel de Samsung, vous pouvez cumuler 4 offres promotionnelles et ainsi voir son prix fondre comme neige au soleil.

Commençons par la première offre : jusqu'au 17 mars 2025, avec le code promo SAMSUNG10, vous avez 10 € de remise tous les 100 € d’achat. Le prix des Buds3 Pro baisse ainsi de 20 € et passe à 230 €. On continue avec la deuxième promotion qui consiste en 30 € remboursés du 15 février au 30 avril 2025. Le prix descend donc à 200 €. Avec la troisième offre, on déduit encore 30 € avec un bonus reprise, et le prix est maintenant de 170 €. Et on termine cette descente tout schuss avec 10% de réduction en passant par l'application Samsung Shop. On soustrait donc 25 € et le prix final est de 145 €, soit 95 € de réduction totale !

Galaxy Buds3 Pro : les meilleurs écouteurs Samsung à prix sacrifié

Avec les Galaxy Buds3 Pro, Samsung a décidé d’adopter un design plus passe-partout qui conviendra à la majorité des utilisateurs. On retrouve ainsi un format qui se rapproche des AirPods Pro 2. Ce sont des écouteurs intra-auriculaire avec une tige pour un meilleur maintien et un contrôle des contenus d’une simple pression. Le boîtier propose lui un couvercle transparent à la fois esthétique et pratique pour vérifier si vous avez bien rangé vos écouteurs et voir leur niveau de charge. Cerise sur le gâteau, vous avez le choix entre deux couleurs : blanc et argent.

Mais bien sûr, la principale qualité qu’on demande à des écouteurs, c’est un son de qualité. Ici, on n’est pas déçu avec un haut-parleur à 2 voies et un double amplificateur pour un son riche et équilibré. D’un point de vue codec, on profite du Samsung Seamless Codec (SSC) pour un son Hi-Fi 24 bits / 96 kHz. Avec la technologie Audio 360, vous bénéficiez en outre d’un son spatial ultra immersif. Et pour finir ce tableau, les Buds3 Pro utilisent l'Intelligence artificielle pour adapter en temps réel le son en fonction de la forme des oreilles de l’utilisateur.

L’IA est aussi utilisée pour améliorer la réduction de bruit active et l’adapter en fonction des situations. Ainsi, les Galaxy Buds3 Pro sont très efficaces pour réduire les bruits ambiants dérangeants du quotidien. Mais si quelqu’un vient vous parler, vous pourrez entamer une discussion sans avoir à retirer vos écouteurs puisque la réduction de bruit active sera automatiquement désactivée.

Enfin, l’IA détecte aussi les sirènes et les alarmes pour que vous puissiez être averti en cas de danger. Pour finir, les écouteurs Buds3 Pro profitent de la technologie Bluetooth 5.4 et ils sont certifiés IP57.