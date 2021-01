Galaxy Buds Pro et Smart Tag : des photos volées dévoilent les écouteurs et le tracker Bluetooth Samsung

Les Galaxy Buds Pro, les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung, et le Smart Tag, le tracker Bluetooth concurrent de Tile, se dévoilent dans une série de photos volées apparues sur la toile. En effet, un internaute a mis en vente les Buds Pro sur Facebook Martketplace plusieurs jours avant la présentation officielle. De son côté, le Smart Tag est apparu sur le site d'un organisme de certification taïwanais.

Les Galaxy Buds Pro ont été mis en vente par un internaute sur Facebook Marketplace, la plateforme de vente entre particuliers du réseau social, alors que leur existence n'a pas encore été confirmée officiellement par Samsung. Dans l'annonce, le vendeur admet que le produit n'est pas disponible sur le marché. Par contre, il ne précise pas comment il a pu obtenir les écouteurs. On rappellera qu'un test des Galaxy Buds Pro a déjà été publié sur YouTube.

Rapidement supprimée, l'annonce confirme le design des écouteurs sans fil. Comme prévu, Samsung a déjà décider d'abandonner le design en forme de haricot des Galaxy Buds Live. On y retrouve des embouts intra auriculaires similaires à ceux des AirPods Pro. Pour rappel, les Buds Pro sont équipés d'une technologie de réduction de bruit active.

Une fuite confirme l'arrivée du Smart Tag de Samsung

En parallèle, les Galaxy Smart Tag, les premiers trackers Bluetooth de Samsung, sont passés entre les mains d'un organisme de certification de Taiwan, la NCC. La fuite confirme le design des balises. Le fabricant opte pour une construction similaire aux trackers de Tile, le leader du secteur. On retrouve ainsi un petit trou permettant d'attacher le Smart Tag sur un porte-clé ou l'accrocher à la sangle d'un sac à dos.

Aux dires de Max Weinbach, informateur réputé, la balise sera compatible avec les Note 20 Ultra, Fold 2, et les Galaxy S21. L'accessoire embarque la technologie ultra wideband (UWB), ou Ultra Large Bande, permettant aux balises de repérer des objets même à travers des meubles ou des bâtiments.

Samsung dévoilera les Galaxy Buds Pro et le Smart Tag le jeudi 14 janvier 2021 lors d'une conférence Unpacked très attendue. Lors de l'événement, la firme sud-coréenne annoncera surtout les Galaxy S21 (S30). On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux produits de la marque. En attendant la conférence, on attend votre avis dans les commentaires.