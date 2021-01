Galaxy Buds Pro : la réduction de bruit des AirPods Pro serait meilleure

Les Galaxy Buds Pro ne sont pas encore officiels, mais une chaîne YouTube a présenté les écouteurs dans une vidéo. On y affirme que le prochain accessoire de Samsung n’offre pas le même niveau de réduction de bruit active que les AirPods Pro. Les Galaxy Buds Pro devraient être officialisés le 14 janvier 2020, en même temps que les Galaxy S21.

Plus tôt dans la journée, nous avons publié un article sur la date de présentation de la série Galaxy S21 de Samsung. Les trois smartphones, Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, seront entièrement dévoilés pendant la prochaine conférence « Unpacked » qui aura lieu le 14 janvier prochain, soit dans une semaine et demie. Nous suivrons bien évidemment en direct l’événement, avec de nombreux articles à venir sur notre site, mais également sur notre chaîne YouTube.

Lire aussi – Oppo lance les Enco X, des Airpods Pro à moins de 180 euros

Les trois smartphones ne seront certainement pas les seuls à être officialisés la semaine prochaine. Nous attendons également plusieurs accessoires. Le stylet tactile optionnel à 40 euros, par exemple, découvert plus tôt dans la journée grâce à une fuite. Mais aussi de nouveaux écouteurs TWS (True Wireless Stereo) pour succéder aux Galaxy Buds Live lancés cet été. Ce nouvel accessoire audio devrait prendre le nom de Galaxy Buds Pro.

Les Galaxy Buds Pro ont fait l’objet d’une fuite juste avant Noël 2020. Nous avons en effet publié un article le 24 décembre dernier pour rapporter une fuite en provenance de Chine dévoilant de nombreux détails à propos des écouteurs. Une autonomie de 28 heures (avec le boitier). Une certification IPX7 pour la protection contre l’eau. Et un prix qui devrait frôler les 230 euros.

Un unboxing des Galaxy Buds Pro en avance de 10 jours

Aujourd’hui, la chaîne YouTube Digital Slang a publié sur Internet un unboxing sur les écouteurs. Vous pouvez retrouver ce document en fin d'article. Le testeur présent à l'écran y présente le packaging, le boitier, les quelques accessoires supplémentaires (les adaptateurs pour les oreilles et le câble de chargement) et les écouteurs. Il trouve que les Buds Pro sont plus petits que bien d’autres modèles d’écouteurs TWS. Il a réalisé un appairage des écouteurs pour tester la qualité audio.

Et, dans ce domaine, le testeur affirme que les Buds Pro offrent une réduction de bruit active de bonne qualité, mais pas aussi qualitative que celle des AirPods Pro d’Apple. Bien évidemment, ce n’est qu’un premier avis. Certainement que cela s’affinera grâce à des tests plus poussés. Et cet avis sera complété par ceux d’autres testeurs, bien évidemment. Cependant, il est intéressant de noter que les AirPods Pro, malgré le fait qu’ils soient sortis il y a plus d’un an, se comparent encore largement avec des produits plus récents.

Notez aussi que les AirPods Pro sont vendus en France à 280 euros environ. Soit 50 euros de différence avec le prix envisagé des Galaxy Buds Pro. Ces derniers seront donc peut-être un peu moins bons au niveau de la réduction de bruit, mais le rapport qualité-prix pourrait être meilleur. Nous en saurons davantage une fois les écouteurs à nos oreilles.