Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs Samsung sont à prix réduit sur le store officiel

Belle affaire à saisir sur les Galaxy Buds 3 Pro depuis le store officiel de Samsung ! Pendant une majeure partie du mois d'octobre, les derniers écouteurs sans fil de la marque coréenne bénéficient d'une réduction globale de 100 euros.

Quelques mois après leur commercialisation en France, les Galaxy Buds 3 Pro font l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le store officiel. Jusqu'au 27 octobre 2024 inclus, les écouteurs Samsung proposés en deux coloris au choix sont au prix de revient de 149 euros au lieu de 249 euros.

Les 100 euros de réduction sont obtenus de cette façon : une première remise de 50 euros grâce à un bonus de reprise à valoir sur un ancien produit, et une deuxième remise de 50 euros si l'achat se fait sur l'application Samsung Shop.

À titre d'information ou pour rappel, les Buds 3 Pro la gamme Galaxy sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui embarquent notamment les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. On trouve aussi trois microphones, la réduction active de bruit, divers capteurs, une conception IP57 et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation grâce à l'étui de charge fourni. Enfin, les écouteurs affichent des dimensions de 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et un poids de 5,4 grammes chacun.