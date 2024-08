Galaxy Buds 3 : les écouteurs Samsung à réduction de bruit sont à prix très réduit

Les derniers Galaxy Buds 3 sont à prix très réduit chez Orange. Pendant une majeure partie du mois d'août 2024, les écouteurs Samsung à réduction de bruit bénéficient d'une réduction globale de 50 euros.

Vous avez jusqu'au mercredi 28 août 2024 pour profiter d'un bon plan Orange sur les Galaxy Buds 3. Disponibles en deux coloris au choix, les écouteurs sans fil Samsung sont au prix de revient de 129,99 euros au lieu de 179,99 euros. La réduction de 50 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 20 euros de la part de l'opérateur et grâce à une offre de remboursement de 30 euros dont les conditions sont à consulter ici.

Sortis en même temps que les Galaxy Buds 3 Pro au cours du mois de juillet 2024, les Galaxy Buds 3 de Samsung sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui disposent de la technologie Bluetooth 5.4, d'un transducteur de 11 mm, de trois microphones pour un grand confort d'appel, d'une réduction active de bruit avec capacité à réduire le bruit de fond jusqu'à 99%, de l'indice d'étanchéité IP57 et d'une batterie de 48 mAh leur permettant d'être autonomes pendant une durée maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve, entre autres, la détection automatique de port, l'Auto Switch, l'Easy Pairing et le SmartThings Find. Pour terminer, les Samsung Galaxy Buds 3 affichent des dimensions de 18.1 x 20.4 x 31.9 mm et un poids de 4,7 grammes chacun.