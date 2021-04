Galaxy Book Pro et Pro 360 : Samsung dégaine ses premiers PC Windows avec écran Amoled

À l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung dévoile trois PC sous Windows 10. Le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le versatile Galaxy Book Pro 360. Ces trois PC ont été développés en collaboration avec Intel et Microsoft dans le but de créer des PC qui fonctionnent comme des smartphones. Une idée reprise d’Apple, non ?

Cet après-midi, nous avions rendez-vous avec Samsung pour une conférence Unpacked pour découvrir les Galaxy Book qui ont fait l'objet d'une fuite massive cette semaine. Le mot d’ordre du jour est expérience unifiée. Cela veut dire que tous les appareils d’une même gamme savent parler les uns avec les autres. Comme chez Apple qui en est le parfait exemple. Toutes les marques souhaitent offrir la même chose. Nous l’avons remarqué avec Huawei et les MateBook. Et nous le voyons bien ici avec Samsung.

Le thème de cette conférence est expérience unifiée, d’une part, et nouvelle génération de PC d’autres parts. Samsung souhaite répondre ici à une problématique : comment faire pour que le PC ressemble davantage à un smartphone. Apple a d’ores et déjà répondu à cette question grâce à ces MacBook sous Apple M1. Ce sont des PC dotés d’une architecture proche du PC. Ils sont toujours allumés. Et ils sont moins gourmands en énergie. Cette architecture apparaît même dans les iPad, comme vous avez pu le voir avec l’iPad Pro M1 récemment annoncé.

Galaxy Book : Expérience unifiée et prise en main de smartphone

Implicitement, Samsung essaie donc de positionner ses produits comme les meilleurs concurrents des MacBook… en s’inspirant des MacBook, mais aussi des Surface Book de Microsoft avec qui Samsung a travaillé pour créer ses nouveaux ordinateurs. Une collaboration nécessaire pour créer les interactions entre Windows et Android. Samsung a également travaillé avec Intel pour offrir justement cette expérience « façon smartphone ». Et vous retrouverez sans surprise un SoC Core i de 11e génération.

Tous les produits présentés aujourd’hui sont rassemblés dans une même famille appelée Galaxy Book. Il y a quatre modèles : le Galaxy Book « standard », le Galaxy Book Pro, le Galaxy Book Pro 360 et le Galaxy Book Odyssey. Nous parlerons ici davantage des trois premiers, dont le lancement dans l’Hexagone a été confirmé par Samsung France. Mais, vous pouvez retrouver quelques détails sur l’Odyssey en fin de cet article.

Samsung Galaxy Book

Commençons cette présentation avec le Galaxy Book. Il s’agit d’un PC Windows 10 avec écran LCD Full HD de 15,6 pouces. La charnière peut s’ouvrir jusqu’à 180°. Le SoC intégré est normalement un Core i3, i5 ou i7 (avec Intel UHD Graphics, Intel Iris X ou Nvidia GeForce MX450 pour la partie visuelle). Mais Samsung proposera également d’autres versions avec des processeurs moins ambitieux : Intel Pentium Gold et Intel Celeron. Ce seront de petites configurations. Elles pourraient ne pas arriver en France.

Le SoC Intel est accompagné de 4, 8 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage au format SSD (extensible à 2 To). La connectique est variée : USB 3.2 type-A, USB type-C, HDMI et microSDXC. La capacité de la batterie est de 54 Wh. Elle sera compatible avec la charge rapide 65 watts. Un chargeur doté de cette puissance est livré. Sa caméra est compatible 720p. Elle est flanquée de deux microphones avec réduction de bruit active. Et ses deux haut-parleurs sont certifiés Dolby Atmos. Ce sont trois caractéristiques techniques communes entre tous les Galaxy Book.

Samsung Galaxy Book Pro

Continuons avec le Galaxy Book Pro. Ce modèle est proposé avec écran AMOLED. Pas d’écran LCD comme le Galaxy Book. Il se décline en deux tailles : 13,3 pouces et 15,6 pouces. La définition n’est pas annoncée, mais il devrait s’agir d’un Full HD. Le châssis du Galaxy Pro est en aluminium 6000. Dans sa version 13,3 pouces, il est, selon Samsung, le PC portable le plus fin et le plus léger de sa catégorie. Notez aussi l'apparition d'un trackpad beaucoup plus grand, grâce au déplacement du clavier vers l'écran. Ce dernier profite de nouvelles touches papillon pour un confort que Samsung promet d'être excellent.

À l’intérieur, vous retrouvez un Core i3, i5 ou i7 selon les configurations, avec un GPU intégré dans la plupart des cas (Iris X pour les Core i5 et i7, sinon UHD Graphics). Le Galaxy Book Pro 15,6 pouces se décline également avec un GPU Nvidia GeForce MX450. Samsung affirme qu’il est possible de brancher jusqu’à trois moniteurs externes sur ces ordinateurs. Vous pouvez choisir de 8 à 32 Go de RAM. Et vous pouvez opter pour un stockage allant jusqu’à 1 To pour la version 13,3 pouces et 1 To pour la version 15,6 pouces.

La connectivité est plutôt étendue, puisque vous retrouvez de l’USB (type C, compatible Thunderbolt 4), du HDMI et du microSDXC. Le port Thunderbolt 4 peut afficher du 8K sur un écran externe. Le Galaxy Book Pro profite aussi du WiFi 6E, d’une connexion LTE et du Bluetooth 5.1 « customisé ». La batterie intégrée est un modèle 63 Wh pour le 13,3 pouces et 68 Wh pour le 15,6 pouces. Samsung annonce une autonomie de 20 heures en vidéo maximum. Les deux batteries sont compatibles avec le chargeur 65 watts croisé avec le Galaxy Book.

Galaxy Book Pro 360

Passons maintenant au Galaxy Book Pro 360. Grossièrement, il s’agit d’un Galaxy Book Pro dont la charnière s’ouvre à 360°. Le produit est donc très versatile, puisqu’il passe d’un mode PC portable à un mode tablette en une fraction de seconde (ou presque). De par sa nature, il s’agit du seul PC de cette gamme avec un écran tactile. Et qui dit tactile chez Samsung, dit S-Pen. Vous retrouvez donc le fameux stylet des Galaxy Tab. Voilà une riche idée (et le contraire aurait été très décevant).

Nombreux sont les éléments communs entre le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360. Les tailles d’écran sont les mêmes, ainsi que la technologie de rétroéclairage. Les processeurs sont les mêmes, avec les mêmes GPU intégrés. Pas de surprise. Vous retrouvez aussi le même chargeur 65 watts, le même clavier, le même trackpad et les mêmes options pour le stockage, la RAM. Les ports et la connectivité sont identiques. Et nous pensons que les batteries sont également identiques, même si ce n’est pas confirmé, car l’autonomie annoncée est la même. Seule vraie différence importante entre les deux modèles (outre la couche tactile et la charnière) : le Galaxy Book 360 est compatible 5G.

Galaxy Book Odyssey

Finissons avec le Galaxy Book Odyssey, PC portable que Samsung destine aux gamers. Il n’est pas certain que ce modèle arrive en France. Mais nous prenons le temps de vous le présenter succinctement. Il s’agit d’un PC portable qui se veut évidemment plus puissant que les modèles précédents. Il n’est proposé qu’avec un Core i5 ou un Core i7. Et inutile d’attendre une solution intégrée Intel. Vous avez ici un GPU dédié en provenance de Nvidia : une GeForce RTX 3050 Max-Q ou une GeForce RTX 3050 Ti Max-Q. Samsung promet que cette configuration est suffisante pour jouer en Full HD à 60 images par seconde.

Le Galaxy Book Odyssey se décline en plusieurs configurations : 8 à 32 Go de RAM et 1 To de stockage que vous pouvez augmenter jusqu’à 2 To, en SSD bien évidemment. L'écran de l'Odyssey mesure 15,6 pouces. La définition est Full HD. Et le rétro éclairage est LCD. Ce PC est compatible WiFi 6E, Bluetooth 5.1, USB type-C et type-A, microSD et HDMI. Il embarque une grosse batterie de 83 Wh, laquelle est compatible charge rapide 135 watts. Il s’agit du seul PC portable capable de supporter une telle charge à notre connaissance. Voilà qui est un peu fou. En plus, le chargeur compatible est inclus dans la boîte.

Disponibilité et prix

Les Galaxy Book « classique », Pro et Pro 360 seront disponibles en France dans le courant de l’année 2021, sans plus de détail de la part de Samsung France. Les prix européens n’ont pas été dévoilés non plus. Sachez cependant que le Galaxy Book sera proposé à partir de 549 dollars outre -Atlantique, le Galaxy Book Pro à partir de 999 dollars, le Galaxy Book Pro 360 à partir de 1199 dollars et le Galaxy Book Odyssey à partir de 1399 dollars.