Samsung : toute la gamme Galaxy Book a été dévoilée avant l’annonce officielle

Nos confrères de WinFuture ont dévoilé l’intégralité de la nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book, que Samsung dévoilera plus tard dans la journée. Au total, ce ne sont pas moins de 4 ordinateurs qui seront présentés.

Aujourd’hui, Samsung dévoilera officiellement ses nouveaux Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Go et Galaxy Book. Hier, WinFuture avait déjà levé le voile sur les caractéristiques et le prix du Galaxy Book Go, et c’est désormais au tour des variantes les plus onéreuses.

Au-dessus du Galaxy Book Go, on retrouvera le Galaxy Book classique. Celui-ci disposera d’un écran LCD Full HD de 15 pouces, et sera propulsé par un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Ce dernier sera épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage NVME. En option, vous pourrez également opter pour une carte graphique Nvidia GeForce MX450 ainsi qu’un modem LTE pour capter la 4G. Enfin, on apprend que l’ordinateur sera alimenté par une batterie de 54 wattheures.

Samsung passe enfin à l’OLED sur ses ordinateurs portables haut de gamme

Les stars de l’événement seront très certainement les nouveaux Galaxy Book Pro et Book Pro 360. Ceux-ci se démarqueront grâce à leur écran 13 ou 15 pouces OLED, une caractéristique encore rare sur les ordinateurs portables.

Selon WinFuture, les ordinateurs ne pèseraient pas lourd sur la balance, puisque le Galaxy Book Pro 13 pouces ne pèserait que 868 grammes, contre 1045 grammes pour le modèle 15 pouces. Sans surprise, la variante 2-en-1 est un peu plus lourde à cause de la charnière et de l’écran tactile. En effet, les Galaxy Book Pro 360 13 pouces et 15 pouces pèseraient respectivement 1063 grammes et 1423 grammes.

Tous les modèles Pro seront propulsés par des processeurs Intel Core i5 ou i7 de 11e génération avec un processeur graphique Intel Xe intégré. On peut regretter l’absence d’une carte graphique discrète MX450 sur ces modèles. Par conséquent, les ordinateurs ne seront pas adaptés à toutes les tâches, notamment les tâches lourdes, c’est pourquoi Samsung préparerait un PC portable Windows 10 avec un SOC Exynos 2200 et un GPU AMD. Enfin, WinFuture précise que le Galaxy Book Pro 360 13 pouces pourrait être équipé d’un modem 5G en option, et le Galaxy Book Pro 13 pouces d’un modem LTE.

Concernant les prix, WinFuture nous apprend que le Galaxy Book sera vendu aux alentours de 700 euros. Pour les Galaxy Book Pro et Pro 360, il faudra compter plus de 1000 euros. Le Galaxy Book Pro 360 sera vendu avec un stylet pour l’utiliser en format tablette. Ils seront disponibles en France d’ici quelques semaines.

Source : WinFuture