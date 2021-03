Galaxy A72 : le design et la fiche technique fuitent en vidéo avant le lancement

Le 17 mars 2021, Samsung devrait lever le voile sur le Galaxy A52 et le Galaxy A72. Les deux smartphones milieu de gamme ont fait l’objet de nombreuses fuites. Le plus grand des deux, le Galaxy A72, est le sujet d’une vidéo unboxing qui dévoile son design et sa fiche technique.

Il y a encore quelques années, Samsung présentait d’abord ses modèles milieu de gamme avant les terminaux haut de gamme. Le Galaxy A5 originel a été lancé en octobre 2014. Le A5 (2016) en décembre 2015. Le A5 (2017) en janvier 2017. Le Galaxy A51 en décembre 2019. Mais cette année, Samsung a décidé de lancer les Galaxy S21 avant les nouveaux Galaxy A. Nous avons d’ores et déjà publié les tests des trois modèles sur PhonAndroid.com et sur notre chaîne YouTube.

Quand arriveront les Galaxy A milieu de gamme ? Cette semaine à en croire les informations officielles. La présentation aurait lieu le 17 mars 2021. Soit dans deux jours. Et nous ne manquerons pas de vous rapporter l’ensemble des éléments officiels dès qu’ils seront disponibles. En attendant, nous sommes abreuvés des fuites qui détaillent l’ergonomie des smartphones et leurs fiches techniques.

En voici une justement qui présente en détail le Galaxy A72. La fuite provient de la chaîne YouTube indienne UBXTech. La vidéo, que vous retrouvez en fin de cet article, dure 4 minutes environ et elle dévoile non seulement le désign, mais également les principaux éléments techniques. Nous y découvrons une grande dalle tactile avec un poinçon au milieu de bordure supérieure pour un capteur selfie. Nous retrouvons aussi un bloc photo avec quatre optiques différentes et un flash LED. Tous ces éléments sont distinctement séparés, comme pour le Galaxy A32, dévoilé en janvier dernier.

Snapdragon 720G pour la version 4G et 8 Go de RAM

Côté fiche technique, la vidéo confirme les éléments qui avaient déjà fuité précédemment. La dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec taux de rafraichissement 90 Hz. Le SoC Snapdragon 720G de Qualcomm. Il s’agit donc ici de la version 4G. Mais une version 5G, avec le Snapdragon 750G, devrait également être proposée. Deux configurations possibles pour la mémoire avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La batterie offrirait une capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 25 watts. Côté photo, les capteurs à l’arrière offriraient une définition de 64, 8, 12 et 5 mégapixels, respectivement. Le type d’objectif n’est pas précisé, même si nous nous doutons qu’un grand-angle et un macro seront proposés. Le capteur selfie serait un modèle 32 mégapixels. Reste donc plus qu’à savoir quel sera le prix du Galaxy A72 et la version proposée en France. Réponse à ces deux questions dans deux jours.