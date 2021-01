Galaxy A72 : le smartphone 5G abordable de Samsung montre son design

Le Galaxy A72 de Samsung est très attendu. Il devrait proposer, comme l’A71, une expérience de haut de gamme à un prix abordable. Aujourd’hui, des moules pour ses coques nous confirment son design, quelques jours après la fuite des premiers rendus.

Le Galaxy A71 va avoir le droit à un successeur, qui sera logiquement nommé le Galaxy A72. Si le téléphone a déjà pas mal fuité sur le net, c’est aujourd’hui une nouvelle donnée qui vient confirmer son design. En effet, c’est un moule destiné à la fabrication des coques qui nous donne un aperçu du corps du téléphone.

Ce moule nous donne ainsi un bon panorama de son design. On y voit le module d’appareil photo qui s’approche beaucoup de ce qui se fait déjà sur l’A71 ou les Galaxy S20. On remarque ici cinq capteurs. Selon les précédentes fuites, le terminal devrait embarquer un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur grand angle de 12 mégapixels ainsi que deux capteurs supplémentaires de 5 mégapixels.

On voit également sur la coque la présence des boutons physiques sur la tranche droite, ce qui n’est pas une surprise, ainsi que le port USB Type-C et le port Jack 3.5 sur la tranche inférieure. Un design qui va à l’essentiel et qui s’axe avant tout sur la sobriété. Nous avons déjà eu le droit à des rendus 3D nous donnant une bonne idée de son look il y a quelques jours.

Un Galaxy séduisant sur le papier

Le smartphone devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces ainsi que d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G épaulé par 8 Go de RAM. Il sera probablement commercialisé en quatre couleurs : blanc, bleu, noir et violet. On note l’absence d’un capteur d’empreinte, ce qui laisse supposer qu’il est placé sous l’écran.

La date de lancement devrait être calée autour du mois de mars. Le smartphone serait vendu en deux versions. La première disposerait uniquement de la 5G et coûterait entre 450 et 500 euros. La deuxième serait 5G et vendue un peu plus chère : entre 550 et 600 euros.

Un smartphone très attendu, étant donné qu’il propose une expérience de haut de gamme à un prix plus raisonnable que la gamme Galaxy S. Reste maintenant à confirmer tous ces détails. Samsung devrait communiquer dessus dans les semaines qui viennent, si tout se passe bien.

Source : CoverPigtou