Galaxy A34 et A54 : les deux smartphones abordables de Samsung se dévoilent en images

Alors que Samsung se prépare actuellement à lancer sa série phare S23 dès le 1er février prochain, le fabricant coréen va également lancer deux nouveaux smartphones encore plus populaires : les Galaxy A34 et A54.

Comme chaque année, les nouveaux Galaxy A devraient faire un véritable carton grâce à la popularité de Samsung sur ce segment plutôt que pour leurs fiches techniques respectives. Cela fait maintenant plusieurs mois que le géant coréen travaille sur la nouvelle génération, qui devrait cette fois-ci être composée de trois modèles principaux.

On retrouvera le Galaxy A14, le Galaxy A34 ainsi que le Galaxy A54. De son côté, le Galaxy A74 aurait été abandonné, puisque Samsung compterait plutôt lancer un nouveau Galaxy S22 FE. Quoi qu’il en soit, on en sait désormais un peu plus au sujet des deux modèles les plus abordables, notamment au niveau de leur design.

Le Galaxy A34 va conserver une encoche

Sur son compte Twitter, le leaker Evan Blass a dévoilé deux images officielles des Galaxy A34 et A54. Sur celles-ci, on peut voir la face avant des smartphones. La face arrière n’est pas dévoilée, mais nous l’avions déjà vu sur d’autres rendus : ceux du leaker OnLeaks. Pour rappel, on sait que les Galaxy A34 et A54 hériteront cette année du design du Galaxy S23 à l’arrière, avec trois caméras placées dans des ilots individuels.

Ce changement est donc une bonne nouvelle, puisque Samsung a supprimé un des capteurs photo inutiles de son appareil, et ce choix lui permettra probablement de ne pas augmenter le tarif de son smartphone. Cependant, les Galaxy A et les Galaxy S de nouvelles générations ont désormais un design trop similaire, ce qui pourrait déplaire à certains fans qui n’apprécieront pas débourser près de 1000 euros pour un smartphone loin d’avoir une apparence unique.

C’est surtout de face que l’on verra la différence avec les modèles haut de gamme. Comme on peut le voir sur les images officielles, le Galaxy A34 va conserver une encoche au sommet de son écran, qui abritera la caméra frontale. Le Galaxy A54, lui, est très similaire, mais il ne possède pas d’encoche. On s’attend à ce que Samsung lève le voile sur ses deux smartphones au cours des prochaines semaines.