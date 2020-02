Smartphones les plus vendus en 2019 : Apple reste leader, Samsung remonte à la 3e place

Si l’on en croit l’analyse d’Omdia, Apple domine toujours autant le marché de la téléphonie dans le monde sur 2019. Le géant à la pomme a même réussi à placer deux de ses modèles dans sur le podium, suivi par Samsung qui en positionne trois.

Ça y est, on connaît la liste des téléphones les plus vendus de 2019. Et sans réelle surprise, c’est un iPhone qui domine le marché. Ce sont même deux modèles de la marque à la Pomme qui détiennent les deux premières positions. Samsung parvient néanmoins à tirer son épingle du jeu, même si l’essentiel de ses ventes s’effectue sur le marché des entrées de gamme.

Et le smartphone le plus vendu en 2019 est un…

Roulement de tambour : le téléphone le plus vendu de 2019 est donc un iPhone XR avec 46,3 millions d’unités écoulées. Juste derrière, on trouve un autre smartphone Apple, un iPhone 11, dont 37,3 exemplaires ont été commercialisés. En se concentrant sur le top 10 des smartphones les plus vendus et en prenant en considération les iPhone 11 Pro Max (17,6 millions) et iPhone 11 Pro (15,5 millions), ce sont pas moins de 118,6 millions de smartphones Apple qui ont été vendus pour 2019.

Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez Omdia déclare « Apple a toujours détenu les première et deuxième positions dans le classement mondial des livraisons de smartphones, la société ayant conservé cette position dominante pendant plus de cinq ans consécutifs « . « En limitant le nombre de modèles qu’elle propose par rapport à ses principaux concurrents, Apple a pu concentrer ses ventes sur quelques smartphones qui ont un large attrait, comme l’iPhone XR. «

Toujours en se focalisant sur le top 10 des smartphones les plus vendus de 2019, on constate que Samsung de son côté a écoulé 88,5 smartphones, mais qu’aucun de la gamme S ne parvient à se hisser dans le peloton de tête. Tous les modèles ou presque appartiennent à la série A, des modèles d’entrée/milieu de gamme. Enfin, Xiaomi fait son entrée dans le classement avec son Redmi Note 7. En revanche, Huawei disparaît de la liste par rapport à celle de l’année 2018. Rappelons néanmoins que ces chiffres se basent sur les livraisons (shipping) des produits, c’est-à-dire ceux envoyés aux distributeurs et opérateurs. Ils ne reflètent donc pas les chiffres de vente exacts, puisqu’ils intègrent aussi les smartphones invendus, ceux qui restent chez les distributeurs et qui n’ont pas trouvé preneur.



