Galaxy XCover Pro : Samsung vient de lancer un smartphone avec batterie amovible !

Le Galaxy XCover Pro est officiel : Samsung créé la surprise en lançant un smartphone renforcé qui a pour particularité d’avoir une batterie amovible que l’utilisateur peut lui-même changer. Les batteries amovibles semblaient pourtant avoir disparu avec l’avènement des smartphones…

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre… un monde hurlant de sonneries nasillardes, dans lequel presque tous les téléphones du marché avaient une batterie amovible. Le smartphone, et ses désirs de toujours plus de finesse ont eu raison de l’aspect pratique dès la fin des années 2000. Avant que la page ne soit lourdement tournée. Désormais, pour changer la batterie du smartphone, il faut se rendre dans un magasin ou chez un réparateur, et payer la main d’oeuvre en plus de la batterie pour redonner à votre appareil un second souffle.

Grâce à Samsung, il existe pourtant un smartphone qui vous épargnera ce rituel : le Galaxy XCover Pro présenté en marge du CES 2020. On s’éloigne au passage des « sandwichs de verre incassables » qui se cassent malgré tout pour aller dans la catégorie « smartphones renforcés » de chez Samsung. Le Galaxy XCover Pro, succède au XCover 4 que le constructeur avait lancé en 2017. Le XCover Pro adopte au passage le design le plus moderne et séduisant de toute la série.

Il embarque un écran 6,3″ LCD IPS au format 20:9, avec un poinçon sur le coin inférieur gauche. Un poinçon qui sert à dissimuler un capteur photo selfie 13 MP. A l’arrière, on trouve un double capteur photo 25 MP + 8 Mp. Il a deux boutons programmables par exemple pour allumer le flash ou dicter des SMS. Côté performances on y trouve un SoC 9611 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est étanche à l’eau et à la poussière (IP 68) et conforme au standard de certification militaire américaine MIL-STD-810 pour sa durabilité et sa solidité.

Surtout, on vous le disait, son immense batterie 4050 mAh est amovible. On se dit qu’avec une telle fiche technique, cela pourrait facilement devenir un smartphone de tous les jours, avec comme extra le fait de pouvoir embarquer une seconde batterie chargée, histoire de remettre le compteur à 100% dès que, et partout où cela se révèle nécessaire. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide 15W. Le Galaxy XCover Pro sera disponible en Europe dans le courant du mois de février 2020 pour un prix légèrement en dessous de 500 €.

