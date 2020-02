L’Europe pourrait forcer les constructeurs de smartphones à rendre la batterie amovible

L’Union Européenne réfléchit à forcer les constructeurs de smartphones à rendre la batterie amovible. L’info vient d’une fuite reprise par un quotidien néerlandais – il ne s’agirait que de l’une des mesures du texte censé favoriser le recyclage, la lutte contre l’obsolescence programmée et les initiatives renouvelables. Le projet doit être présenté courant mars.

Vous vous en souvenez peut-être avec une pointe de nostalgie : il fût un temps pas si lointain où les smartphones avaient encore souvent une batterie amovible. Autrement dit une batterie que l’utilisateur peut très facilement remplacer lui-même. Mais avec le temps, et l’évolution du design des smartphones, toujours plus fins, étanches et protégés contre la poussière, les batteries amovibles ont fini par disparaitre. Pour laisser place à des batteries intégrées à l’intérieur de l’appareil, qu’il faut donc démonter avec beaucoup de délicatesse et des outils adéquats. Une opération que l’utilisateur peut parfois tout de même réaliser chez lui, avec des kits vendus par des sites comme iFixit.

Mais qu’il reste préférable de confier à un réparateur qui sait ce qu’il fait pour éviter d’endommager l’électronique ou pour re-sceller correctement de nouveau le casing sans quoi le smartphone n’est plus étanche. Le prix de cette réparation et les délais varient fortement en fonction de la marque du smartphone, et de si vous l’amenez chez un réparateur agréé, au SAV du constructeur, ou chez le réparateur du coin. Or, à en croire Het Financieele Dagblad l’Union Européenne réfléchit à forcer les constructeur à revenir à des designs permettant à l’utilisateur de facilement remplacer ce consommable.

Le quotidien reproduit des extraits d’un avant-projet d’acte contraignant dont l’une des mesures phares serait effectivement de contraindre les fabricants de smartphones. Rendre les appareils électroniques plus durables semble être au coeur de cette initiative – de quoi réduire par ricochet le volume de déchets électroniques. Outre cette mesure, le texte favoriserait des approches telles qu’une filière européenne de recyclage, la réutilisation de matières premières ainsi que des méthode de production soutenables. Cette nouvelle initiative intervient après le vote d’un texte qui vise à standardiser les ports de charge sur les smartphones.

Frans Timmermans, commissaire chargé du projet, devrait présenter le texte courant mars. A en croire le journal, la Commission peaufine en ce moment le texte.

Source : Het Financieele Dagblad