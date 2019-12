Samsung a officialisé aujourd’hui un nouveau smartphone entrée de gamme : le Galaxy A01. Ce mobile reprend le positionnement du Galaxy A10e, mais profite d’un double capteur photo qui rappelle celui du Galaxy A10s dont il s’inspire aussi fortement.

Sans crier gare ni faire de campagne de teasing, Samsung a présenté le Galaxy A01, un smartphone à bas prix dans la même veine que les Galaxy A10, sorti en début d’année autour de 110 euros, A10e et A10s. Une officialisation sans communiqué de presse, ni présentation, ni prix de vente. Il faudra certainement attendre que les filiales locales de la firme s’emparent du sujet pour en savoir davantage sur ce téléphone. Cependant, il ne fait aucun doute que le prix sera très, très attractif.

La fiche technique du Galaxy A01 ainsi que son ergonomie reprennent les codes de l’entrée de gamme chez Samsung. Commençons en faisant un tour du propriétaire. La coque est en polycarbonate avec une grille de haut-parleur dans le coin inférieur gauche. Il n’y a pas de capteur biométrique apparent (même si la webcam pourrait servir à la reconnaissance faciale). L’écran mesure 5,7 pouces, au format 19,5/9e. Une encoche et une large bordure sont présentes sur la partie supérieure et inférieure, respectivement. À l’arrière, vous retrouvez un bloc photo avec deux capteurs et un flash.

Passons à la fiche technique. Le Galaxy A01 profite d’un écran HD+. Avec une diagonale de 5,7 pouces, la résolution atteint donc 301 pixels par pouce. La nature de la dalle n’est pas précisée. L’écran du Galaxy A10e est TFT. L’écran du Galaxy A10s est IPS. L’une de ces deux options est certainement la bonne. Le chipset intégré dans ce smartphone est un octo-core avec deux groupes de Cortex-A55, le premier cadencé à 1,95 GHz et le second à 1,45 GHz. Il pourrait s’agit soit d’un Exynos si le mobile est conçu par Samsung, soit d’un Helio P de MediaTek s’il a été développé chez Wingtech.

2 Go de RAM, 16 Go de stockage, batterie 3000 mAh

Quelle que soit son identité, le composant est associé à 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne, qu’il est possible d’associer à une carte microSDXC (jusqu’à 512 Go supplémentaires). La batterie offre une capacité de 3000 mAh, comme celle du Galaxy A10e. Elle n’est pas compatible charge rapide. Côté photo, le double capteur est formé d’un premier élément de 13 mégapixels qui prend les photos et d’un second de 2 mégapixels qui l’épaule. L’ensemble filme à 1080p à 30 images par seconde. Il s’agit du même équipement que dans le Galaxy A10s. Dans l’encoche se trouve une webcam de 5 mégapixels héritée du Galaxy A10e.

Le Galaxy A01 est compatible dual SIM, WiFi, Bluetooth et radio FM. Sa version d’Android n’est pas précisée. Il mesure 8,34 mm d’épaisseur. Il se décline en trois couleurs : noir, bleu et rouge. Reste donc à savoir où il sera proposé. Si l’Asie, notamment l’Inde, sera très certainement couverte, l’Europe pourrait ne pas être programmée. Le Galaxy A10 y est commercialisé, mais pas ses deux déclinaisons plus récentes, le Galaxy A10e et le Galaxy A10s.