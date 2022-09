RTX 3060 8 Go et RTX 3060 Ti GDDR6X : de nouvelles cartes graphiques arrivent juste avant la sortie des RTX 4000

Alors que tous les yeux sont tournés vers la prochaine génération de cartes graphiques « Ada Lovelace » RTX 4000 de Nvidia, le géant américain prévoirait de sortir de nouvelles RTX 3060 et RTX 3060 Ti dès le mois prochain.

En amont du lancement des RTX 4000, Nvidia travaillerait sur la nouvelle série de cartes RTX 3000 Ampere, selon les informations du leaker @Zed_Wang sur Twitter. La source annonce que Nvidia devrait sortir dès le mois d’octobre une RTX 3060 Ti avec une mémoire GDDR6X plus rapide, ainsi qu'une RTX 3060 classique avec un peu moins de mémoire VRAM que le modèle actuel.

En effet, cette nouvelle référence n'embarquerait que 8 Go de mémoire, et devrait donc être placée légèrement moins cher que le modèle actuel et ses 12 Go de VRAM. Beaucoup d’utilisateurs trouvaient que 12 Go de mémoire était démesuré pour une carte permettant de jouer à des jeux en 1080p, il semble donc que Nvidia a écouté la communauté. La largeur du bus mémoire est également réduite de 192 à 128 bits. Cela réduit la bande passante effective de 33 % (360 Go/s contre 240 Go/s).

Lire également : Les RTX 3060 de 2022 sont plus puissantes que les RTX 3070 de 2021, voici pourquoi

Nvidia veut vendre ses stocks de cartes graphiques avant l’arrivée des RTX 4000

En sortant de nouvelles RTX 3000, Nvidia aurait l’intention d’écouler son important stock de cartes graphiques. Alors que les GPU étaient presque introuvables il y a quelques mois, nous rapportions récemment que Nvidia avait finalement produit beaucoup plus de cartes que prévu, et qu’il se retrouvait maintenant avec beaucoup trop de GPU dans ses entrepôts.

En plus des prochaines RTX 3060 8 Go et RTX 3060 Ti GDDR6X, Nvidia préparerait également une nouvelle RTX 3070 Ti basée sur le GPU plus puissant GA102, mais peu d’informations sont actuellement disponibles à son sujet. Quoi qu’il en soit, Nvidia aura quelques mois devant lui pour vendre ses nouvelles références, puisque les prochaines RTX 4060 ne seraient pas prévues avant le début de l’année prochaine, bien que la RTX 4060 Ti ait déjà été repérée sur un benchmark avant son lancement. La RTX 4090, la plus puissante de la série, pourrait arriver dès le mois d'octobre ou au mois de novembre si l’on en croit les dernières rumeurs.