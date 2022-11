Gagnez de l’argent et des cadeaux en faisant vos courses grâce à Totem

Grâce au site Totem by coupon network, vous pouvez faire vos courses et ensuite gagner de l’argent ou des cadeaux. Pour ce faire, il suffit simplement d’enregistrer sa carte de fidélité. On vous explique tout dans cet article.

Gagnez des cadeaux chez Totem

On a découvert pour vous un site exceptionnel qui vous permet de gagner de l’argent ou des cadeaux en faisant simplement vos courses comme d’habitude : Totem by coupon network.

Le principe du site est très simple : il vous propose de gagner des récompenses et d’économiser sur vos achats du quotidien tout en vous amusant ! Après vos courses, rendez-vous donc sur le site et participez à des challenges pour gagner des cadeaux variés ou de l’argent.

Mais c’est quoi ces challenges ? Rien de plus simple : grâce à votre carte de fidélité, Totem connaît vos habitudes de consommation. Il vous mettra au défi d’acheter des produits du quotidien utiles pour votre vie de tous les jours pour ensuite vous récompenser avec de l’argent ou des cadeaux. Plus vous réalisez des achats dans votre enseigne préférée, plus vous gagnez de l’argent avec Totem. Le site propose par exemple 5€ de gain à partir de 25€ d’achat dans votre supermarché ou encore 15€ de gain dès 60€ d’achat.

En quelques mots, grâce à Totem, vous allez pouvoir voir votre fidélité enfin récompensée !

Totem : comment ça marche ?

Pour profiter des récompenses, il vous suffit de suivre les étapes suivantes.

1 – Commencez par créer votre compte chez Totem.

2 – Enregistrez ensuite votre carte de fidélité. Précisons que vous devez faire vos courses dans une enseigne en partenariat avec le site comme Intermarché, Super U, Monoprix ou encore les Supermarché Match. Aussi, vous pouvez ajouter votre carte de fidélité quand vous le souhaitez et pas forcément dès votre inscription sur le site.

3 – Participez à des challenges personnalisés proposés par Totem. En fonction du challenge réalisé, vous pouvez gagner un Totem de bronze, d’argent ou d’or. Plus vous réalisez de challenges, plus vous économisez de l’argent.

4 – Rendez-vous dans votre enseigne préférée et réalisez vos achats. Comme précisé plus haut, plus vous achetez de produits dans votre supermarché, plus vous gagnez de l’argent et des cadeaux grâce à Totem.

5 – Récupérez finalement votre argent et vos cadeaux. Pour ce faire, rendez-vous sur le site de Totem et lorsque vous avez atteint le niveau de votre choix, indiquez que vous souhaitez recevoir votre argent. En fonction de l’enseigne, votre gain prend une forme différente :

Avec Monoprix et Système U, vous recevez de l’argent crédité sur votre carte de fidélité.

Avec Supermarché Match et Intermarché, vous êtes remboursé directement sur votre compte bancaire ou via votre compte Paypal.

Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous vite sur le site de Totem et économisez dès maintenant de l’argent à chaque fois que vous faites les courses !

En savoir plus sur Totem

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Totem.