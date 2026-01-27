Gagner 60 millions d’euros en un an sans rien faire ? Cette île de 15 000 habitants le fait grâce à l’IA

Une petite île des Caraïbes touche chaque année une forte somme d'argent en constante augmentation. Son secret ? L'IA, mais pas tout à fait celle à laquelle vous pensez. Explications.

Connaissez-vous Anguilla ? Une petite île de 96 km² située dans la Mer des Caraïbes. Appartenant au territoire britannique d'outre-mer du même nom, c'est la seule qui compte des habitants : environ 14 000 selon les derniers chiffres. Comme d'autres îles paradisiaques, elle tire principalement ses revenus du tourisme. Mais son exposition à diverses catastrophes naturelles en fait un territoire très dépendant des caprices de la météo.

En 2017 par exemple, l'ouragan Irma frappe durement Anguilla, qui estime les dégâts à 320 millions de dollars. Heureusement, elle peut compter depuis plusieurs années sur une source de revenus passive qui ne cesse de croitre. Elle est liée à l'intelligence artificielle. L'île a-t-elle loué une partie de son territoire à un gérant américain pour y implanter un centre de données ? Pas du tout. En fait, Anguilla ne fait rien de spécial, si ce n'est empocher les sous.

Comment l'île d'Anguilla gagne des millions d'euros sans rien faire grâce à l'IA

Pour comprendre, il faut remonter dans les années 1990. À cette époque, Internet fait ses débuts auprès du grand public. L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) s'occupe d'attribuer les noms de domaines nationaux à travers le monde. La France hérite donc du .fr, l'Allemagne du .de, et Anguilla… du .ai. Autrement dit, l'abréviation pour “artificial intelligence“. C'est la naissance de la poule aux œufs d'or.

Avec l'essor de l'IA, les demandes de réservation de noms de domaines en .ai explosent. Anguilla les vend en moyenne 140 dollars pour 2 ans, sachant que 90 % d'entre eux sont renouvelles après cette période. Aux enchères, le rachat d'un domaine expiré peut rapporter beaucoup plus et l'île touche une partie des revenus de la vente. En 2026, le nombre de sites en .ai dépasse les 1 million. D'après les estimations basées sur le budget du pays, Anguilla aurait gagné près de 70 millions de dollars (60 millions d'euros) grâce à la vente de domaines sur la seule année 2025.

Le gouvernement de l'île n'a pas pris le risque de perdre cette rentrée d'argent. En 2024, elle signe un accord avec les Américains de chez Identity Digital, spécialiste des noms de domaine. Depuis, les serveurs hébergeant les sites en .ai ne sont plus sur Anguilla, mais dans un réseau mondial de centre de données, moins exposés à la météo.