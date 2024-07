Une friteuse sans huile Airfryer d'une capacité de 9 litres est à un très bon prix chez Lidl. En cette période de soldes d'été, la Cecotec Cecofry Advance 9000 passe sous les 80 euros.

Lidl profite des soldes d'été 2024 pour proposer à ses clients de s'offrir une friteuse sans fil Airfryer pas chère. Alors qu'on peut la trouver à 129 euros sur d'autres sites marchands, la Cecofry Advance 9000 de Cecotec est vendue à 79,99 euros par la boutique en ligne de la célèbre enseigne de hard-discount. Cela fait donc une économie de 50 euros.

D'une puissance de 2200 watts, la Cecotec Cecofry Advance 9000 liée à l'offre Lidl contient un bac de 9 litres avec une cloison mobile permettant d'accueillir deux bacs de 4,5 litres chacun. L'appareil dispose d'un double panier et d'une double température pour cuisiner deux plats différents en même temps. On retrouve aussi une fenêtre qui s'éclaire pendant la cuisson des aliments afin de pouvoir contrôler les préparations sans avoir à ouvrir le seau. La friteuse sans huile signée Cecotec embarque 8 menus préconfigurés qui établissent le temps et la température (allant de 80°C à 200°C) nécessaires pour cuire différents types d'aliments. Enfin, les utilisateurs profitetont d'un design moderne et compact avec un panneau de commande tactile multifonction pour contrôler le fonctionnement.