Friends : la Chine efface toute référence à l’homosexualité d’un personnage

Friends, la série américaine culte des années 90, vient de faire son retour sur les plateformes de streaming en Chine. Seulement, le parti a pris soin de supprimer toute référence à l'homosexualité de l'un des personnages. Une énième censure qui ne passe pas auprès des fans, qui ont manifesté leur mécontentement sur Weibo, le principal réseau social du pays. Avant de se faire censurer à leur tour.

Ce vendredi 11 février 2022, les fans chinois de la série Friends attendaient avec impatience le retour de la série culte des années 90 sur les plateformes de streaming disponibles dans l'Empire du Milieu. Seulement, la joie des spectateurs a rapidement été gâchée par le Parti communiste chinois. En effet, les autorités ont choisi de supprimer toute mention à l'homosexualité d'un personnage.

Plus précisément, des modifications ont été apportées au second épisode de la saison sur les plateformes Bibilli, Tencent, iQiyi et Youku. “J'ai découvert que tous les dialogues faisant étant de l'homosexualité de Carol, l'ex-femme de Ross, avaient été coupés. Les coupures sont manifestes”, écrit un internaute sur Weibo. Son message a recueilli pas moins de 177 000 like sur le réseau social chinois.

La Chine censure Friends, les fans crient au scandale

Sans surprise, les critiques ont fusé sur Weibo, certains internautes se risquant à une certaine ironie : “Pourquoi donc parler de l'homosexualité ? Une telle chose n'existe pas ici, où règne l'éternelle perfection. Tout le monde est heureux sous ce gouvernement”, assène un utilisateur. Comme vous pouvez en douter, ces commentaires acerbes envers le Parti ont tous été effacés peu de temps après leur publication.

D'ailleurs, le hashtag “Friends censuré” a rapidement disparu, remplacé par le hashtag “Pourquoi Friends est-il si populaire”. La série Friends est devenu particulièrement populaire en Chine au fil des années et comme le rappellent nos confrères du site Le Progrès, de nombreux jeunes chinois assurent avoir appris l'anglais en suivant les aventures de Ross, Monica, Rachel, Joey et Chandler.

Ces derniers mois, les autorités chinoises ont accentué les mesures de censure contre les œuvres culturelles importées et les loisirs. C'est notamment le cas du jeu vidéo. En juillet 2021, la Chine a imposé un test de reconnaissance faciale pour jouer après 22h, tandis les mineurs ont interdiction de jouer plus de 3 heures par semaine depuis la fin août 2021.

Source : Le Progrès