French Days : TV LED 4K Xiaomi MI P1 55″ à 399,99 € et Portal TV à 89,99 €

Darty propose un triple deal ce soir : la TV Xiaomi MI P1 55″ à 399,99 € (100 € de réduction immédiate), le Portal TV à 89,99 € (80 € de réduction) et le pack des deux à 399,98 €. Un deal immanquable.

Les French Days battent leur plein en ce moment même et l'enseigne Darty propose, elle aussi, son lot de bons plans. Ce soir, l'enseigne vous propose trois offres. On retrouve la TV Xiaomi MI P1 55″ à 399,99 € au lieu de 499,99 €, l'enceinte intelligente Portal From Facebook noir à 89,99 € au lieu de 169,99 € et enfin, le pack des deux réunis pour 399,98 €.

TV Xiaomi MI P1 55″ à 399,99 €

Le téléviseur Mi TV P1 de Xiaomi est une Smart TV de 55 pouces (138,8 cm) avec dalle LCD. Elle profite d'un très bel écran avec affichage en 4K UHD. Elle tourne sous Android TV 10, avec une compatibilité Chromecast et Google Assistant. Sa fréquence de balayage est de 60 Hz. Son processeur est un MediaTek 9611 et sa carte graphique une Mali G52 MP2.

La partie audio est assurée par deux haut-parleurs de 10 W, compatibles DTS-HD et Dolby Audio. En termes de connectivité, elle profite du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz, de trois ports HDMI, 2 ports USB 2.0, d'une entrée composite (AV), d'un logement CI, Ethernet (LAN), d'une sortie audio numérique optique, d'une prise casque 3,5 mm.

Enceinte intelligente Portal From Facebook noir à 89,99 €

Le Portal TV est disponible au prix conseillé de 169 euros. Darty le cède ce soir à 89,99 €, soit un rabais de 80 €.

L'enceinte Portal permet de contacter ses amis Facebook ou ses contacts WhatsApp en vidéo avec une meilleure qualité d’image, de son et de nombreuses autres fonctionnalités. Pour la partie domotique, devenue presque indispensable, l’américain s’offre les services de son compatriote Amazon et son assistant Alexa. Vous pouvez également regarder des vidéos sur Facebook Watch, écouter de la musique sur Spotify ou faire défiler un album photo sur votre écran TV. Retrouvez notre test du Portal TV ici.

Pack Xiaomi MI P1 + Portal TV à 399,98 €

Pour l'achat d'une TV et d'un Portal TV chez Darty, vous bénéficiez en ce moment de 90 euros de remise immédiate sur le Portal TV. Si vous cumulez l'achat de la Xiaomi avec l'enceinte de Facebook, vous bénéficierez donc des deux à 399,98 euros.

L'offre est valable du 21/04/2022 au 30/06/2022 inclus, en magasin Darty en France métropolitaine ou sur le site darty.com (hors Marketplace). Elle est non cumulable avec d'autres promotions.