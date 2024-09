Vous êtes à la recherche d'un purificateur d'air pour votre maison ou pour votre appartement ? Au cours des French Days 2024, la boutique officielle Shark effectue une réduction pouvant aller jusqu'à 50 euros sur l'achat de l'un de ses deux modèles NeverChange.

Les French Days de l'automne 2024 arriveront à leur terme ce lundi 30 septembre et il est encore possible de profiter d'offres promotionnelles avant la fin de l'événement commercial en France. Pour ce bon plan consacré au domaine de l'entretien de la maison, le site officiel Shark propose deux purificateurs d'air à prix réduit.

Lors de ces “journées à la française”, le purificateur d’air Shark NeverChange HP150EU est à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros, soit 50 euros de moins par rapport au prix conseillé. Quant au purificateur d’air Shark NeverChange HP300EU, celui-ci est vendu à 289,99 euros au lieu de 329,99 euros, ce qui correspond à une remise immédiate de 40 euros.

Purificateurs d'air Shark NeverChange HP150EU et HP300EU : quelles sont les différences entre les deux modèles ?

Le Shark NeverChange HP150EU est un purificateur d'air qui a été conçu pour un appartement ou une maison dont la surface n'excède pas les 60 mètres carrés. Le débit d'air propre (CADR) est de 147 m3/h et le produit affiche des dimensions de 38,5 x 23,7 cm x 26,6 cm.

De son côté, le Shark NeverChange HP300EU est un purificateur d'air idéal pour une surface d'habitation de 130 mètres carrés. L'appareil dont les dimensions sont de 57 x 33,5 x 33,5 cm dispose d'une puissance de 54 watts (contre 26 watts pour le HP150EU) et d'un débit d'air de 317 m3/h.

Au niveau des points communs, les deux purificateurs d'air Shark NeverChange embarquent surtout la fonction AUTO IQ qui surveille la qualité de l’air et qui réagit automatiquement aux changements de l’environnement. Cette fonction ajuste la puissance de nettoyage pour éliminer efficacement la poussière, le pollen, la fumée, la pollution et les allergènes de l’air ambiant.

On peut également trouver quatre couches de filtration puissante : le NanoSeal HEPA (pour capturer les poussières et la fumée), un charbon actif (pour neutraliser les odeurs et le gaz), une barrière anti-particules animales et un préfiltre DebrisDefence dont le système de filtration ne nécessite aucun remplacement pendant 5 ans.

Pour terminer, les deux purificateurs d'air de la marque Shark sont fournis avec un filtre HEPA NeverChange et une cartouche avec technologie anti-odeurs.