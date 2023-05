French Days AliExpress : découvrez deux tablettes Xiaomi à prix mini !

Ce sont les French Days pendant quelques jours chez AliExpress. Et pour l'occasion, on a trouvé deux tablettes Xiaomi à prix mini ! Découvrez les offres dans cet article.

AliExpress profite des French Days pour proposer des prix cassés sur une large sélection de produits, parmi lesquels plusieurs tablettes Xiaomi. Vous pouvez par exemple vous procurer la tablette Xiaomi Redmi Pad pour seulement 185€, contre 209€ habituellement. Pour profiter de ce prix mini, vous devez simplement ajouter la tablette à votre panier et utiliser le code promo AEFD24.

Très performante, la tablette intègre un processeur MediTek Helio G99 avec de 3Go à 6Go de RAM et de 64Go à 128Go de stockage SSD. Elle propose également un écran LCD 2K 10.61″ avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et une résolution de 1200 x 2000 px. Elle est ainsi parfaite pour tous vos loisirs, y compris le gaming et le streaming.

Avec la Redmi Pad, vous pouvez de plus profiter de votre tablette partout et quand vous le souhaitez grâce notamment à une batterie haute performance de 8000mAh et la charge rapide 18W. Sur sa fiche technique, on trouve également une caméra principale arrière de 8Mp et une caméra frontale ultra-large de 8Mp.

La Xiaomi Mi Pad 5 à prix mini chez AliExpress

Pendant les French Days, vous pouvez également profiter de la tablette Xiaomi Mi Pad 5 pour seulement 296,25€, contre 320,65€ grâce au code AEFD24.

Avec la Xiaomi Pad 5, vous profitez d'une fiche technique digne des plus grandes avec notamment un processeur Qualcomm 860 Snapdragon avec 6Go de RAM et 128Go à 256Go de stockage SSD. Côté écran, elle profite d'un écran de 11 pouces WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité au top ! Elle propose aussi une batterie de 8720mAh avec la charge rapide 22.5W. Difficile d'en demander plus pour moins de 300€…

Précisons finalement que si vous êtes intéressé par l'une de ces tablettes, vous pouvez les acheter sur AliExpress et profiter de la livraison gratuite en seulement 3 jours et de l'expédition depuis la France métropolitaine.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.