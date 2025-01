Freebuds Pro 4, Mate X6 et Nova 13 : Huawei offre jusqu’à 200 € de remise au lancement

Jusqu’à 200 € de réduction, c’est ce que propose Huawei pour le lancement de ses tout nouveaux produits en France. Les Freebuds Pro 4, Mate X6 et les Nova 13 / 13 Pro font ainsi l’objet de promotions exceptionnelles. On vous dit comment en profiter.

Huawei commence l'année avec une série de nouveaux produits. Le constructeur vient tout juste de lancer les Freebuds Pro 4, ses nouveaux écouteurs haut de gamme. Ils sont accompagnés du Mate X6, l’un des meilleurs smartphones pliables de 2025 sans doute, ou encore des Nova 13 et 13 Pro, deux smartphones milieu de gamme.

200 € de réduction sur le Huawei Mate X6, avec la Watch GT4 offerte

C’est le nouveau smartphone pliable de Huawei. Le constructeur propose ce modèle en France, contrairement au Mate X5 qui n’avait pas été lancé dans nos contrées. Le Mate X6 dispose d’une fiche technique solide et arbore un design séduisant. Il est toutefois proposé au prix fort, à l’instar de ses prédécesseurs.

Le smartphone pliable est certes 200 € moins cher que le Mate X3 à sa sortie, mais il coûte quand même 1999 €. Bonne nouvelle : en ce moment, vous pouvez économiser 200 € grâce à un code promo exclusif : A10PAX6.

Ce code valable jusqu’au 18 février 2025, vous permet en effet de profiter d’une réduction exceptionnelle de 10%. Le smartphone revient ainsi à 1799 € au lieu de 1999 €. Et comme si cela ne suffisait pas, Huawei vous offre également sa montre connectée GT4.

Le Mate X6 tourne sous EMUI 15 (basé sur Android), avec la possibilité d’installer les services Google et les applications du Play Store depuis des stores alternatifs comme Aurora Store. En attendant notre test, voici toutes les infos sur le nouveau Mate X6 de Huawei.

Freebuds Pro 4 : déjà 30 € de réduction sur les nouveaux écouteurs

Lancés en janvier 2025, les nouveaux Freebuds Pro 4 succèdent aux excellents Freebuds Pro 3 que nous avons testés dans nos colonnes. Le prix de départ reste le même : 199 €, mais grâce à l’offre de lancement disponible sur le site du constructeur, vous pouvez économiser 30 € avec le code promo A30PAPRO4. Ce code est valable jusqu’au 18 février 2025.

Pour ce qui est des caractéristiques, les écouteurs Huawei disposent de nouveaux embouts en mousse à mémoire de forme, plus confortables et plus efficaces pour la réduction de bruit. Ils sont livrés dans la boîte, avec les embouts en silicones classiques.

Pour ce qui est des éléments internes, la marque mise sur la continuité avec deux haut-parleurs pour chaque écouteur. Cela permet d’avoir une réponse très large au niveau des fréquences. Pour ce qui est de l’autonomie, Huawei promet jusqu’à 31 heures d’écoute en une charge.

Un cadeau pour l’achat des Huawei Nova 13 et 13 Pro

Les Huawei Nova 13 et 13 Pro sont disponibles respectivement à 549 € et 699 €. Ces deux smartphones milieu de gamme représentent une alternative plus abordable à la série Pura 70. Pour le lancement des Nova 13 et 13 Pro en France, Huawei vous offre ses écouteurs Freebuds 6i d’une valeur de 80 €. Ces derniers s’ajoutent automatiquement au panier.

En ce qui concerne leur fiche technique, c’est évidemment la version Pro qui s’impose. Elle dispose d’un écran AMOLED LTPO 1,5K de 6,76 pouces, avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. La marque ne précise pas le processeur qui anime le smartphone, mais il semble au vu du profil technique dévoilé par les plateformes de Benchmark qu’il s’agit d’un Kirin 8000 ou quelque chose de très proche.

Le SoC est épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour ce qui est du système, les Nova 13 et 13 Pro tournent sous EMUI 14.2 qui est une version modifiée d’Android. En ce qui concerne les services Google, il existe aujourd’hui divers stores alternatifs qui permettent d’installer n’importe quelle application du Play Store.

La partie photo repose sur deux capteurs : un module principal 50 MP et un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3x. À l’avant, on retrouve deux capteurs selfie de 60 MP et 8 MP (zoom optique 2x). Enfin, le Nova 13 Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une charge ultra puissante de 100W.