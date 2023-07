Free active la VoWiFi à l’étranger, mais attention à la facture

L'opérateur Free a déployé la fonction Appel Wi-Fi (VoWiFi) depuis tous les pays du monde. Il y a cependant des conditions à respecter, et des paramètres à prendre en compte pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur sa facture. On vous explique.

Free a récemment activé la possibilité de passer des appels Wi-Fi depuis tous les pays du monde. L'option était jusqu'à présent limitée à la France. Nous parlons ici de la fonction appelée VoWiFi (pour Voice Over Wi-Fi), et non des appels en VoIP, comme ceux que vous pouvez passer avec une application de messagerie comme WhatsApp par exemple. La différence est importante puisqu'un appel VoWiFi n'est pas forcément gratuit.

La technologie fait passer toutes vos communications (appels, mais aussi SMS/MMS) par n'importe quel réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, même si ce n'est pas celui de votre box. Elle est surtout utile dans des zones où le réseau cellulaire est insuffisant. En passant un appel Wi-Fi, la qualité est ainsi améliorée. La nouveauté chez Free est donc que vous pouvez utiliser la VoWiFi même si vous êtes à l'étranger.

Free facture les appels Wi-Fi depuis l'étranger comme s'ils étaient passés de France

L'option n'est disponible pour le moment que sur le forfait Free 5G. Il faut également que votre smartphone soit compatible, ce qui est le cas de beaucoup de modèles, même “vieux” de 2 ou 3 ans. Ensuite, il faut comprendre que passer un appel VoWiFi depuis l'étranger revient à passer le même appel depuis la France. Autrement dit : dans le monde entier, vous pouvez passer des appels Wi-Fi facturés au même prix que si vous étiez en France.

Par exemple, vous pouvez appeler la France en VoWiFi depuis l'étranger gratuitement, et recevoir des appels depuis la France sans payer non plus. Appeler vers les pays inclus dans votre forfait est aussi gratuit grâce aux appels Wi-Fi de Free. Mais d'autres ne le sont pas. Le mieux est donc de vous reporter à la brochure tarifaire de Free en page 10. Notez que même payants, les tarifs proposés en VoWiFi sont plus bas que si vous appeliez via le réseau cellulaire du pays étranger.