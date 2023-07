Freebox : 3 nouvelles chaînes gratuites débarquent dans le bouquet TV

Encore 3 chaînes qui rejoignent le bouquet gratuit de Freebox TV. Cette fois, les spectateurs pourront profiter de Discovery Science, Boomerang et CNN, le tout sans le moindre surcoût sur leur facture. On vous présente ces 3 chaînes et leurs programmes en détail.

Décidément, Free ne chôme pas en ce moment et se met en quatre pour satisfaire ses abonnés TV. Déjà, au mois de mars, l’opérateur avait frappé fort en lançant OQEE Ciné, un service de streaming entièrement gratuit pour tous ses abonnés. Le mois dernier, rebelote : le trublion des télécoms ajoute 5 chaînes gratuites à son bouquet TV.

Et ce dernier ne compte visiblement pas s’arrêter là. En effet, Free profite de ce début de semaine pour envoyer un mail à tous ses abonnés avec, une fois n’est pas coutume, encore une bonne nouvelle. Cette fois, ce sont trois chaînes qui viennent alimenter le bouquet TV des Freebox, et ce, sans qu’aucun centime n’ait besoin d’être déboursé par les utilisateurs.

Voici les 3 chaînes gratuites qui rejoignent le bouquet Freebox TV

Ces 3 chaînes ne sont autres que Discovery Science, Boomerang et CNN. Voici les programmes que vous pourrez y retrouver :

Discovery Science (canal 64) : Tout le travail de cette chaîne consiste à susciter la curiosité et l’envie de comprendre le monde qui nous entoure chez les spectateurs. Avec des documentaires et émissions de vulgarisation scientifique, Discovery parvient à expliquer des concepts parfois très techniques de manière compréhensible pour toute la famille.

Ces 3 chaînes sont disponibles dès à présent sur votre Freebox TV, aux canaux indiqués dans cet article. Bon visionnage !