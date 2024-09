Free profite de la rentrée 2024 pour diminuer le prix de l'abonnement Freebox Révolution Light. À l'instar de ses concurrents, l'opérateur de Xavier Niel veut séduire celles et ceux qui souhaitent profiter d'une offre Fibre à un tarif abordable.

Souvenez-vous, au début de l'année 2024, Free avait pris de court ses concurrents en lançant sa Freebox Ultra, une box fibre considérée comme comme étant la plus rapide en France. Plusieurs jours après la commercialisation de sa box haut de gamme, l'opérateur a effectué des modifications sur la page des offres Freebox de son site officiel : la Freebox Révolution a été remplacée par la Freebox Révolution Light.

Même si le design de la fameuse box Internet reste inchangé, il faut savoir que le prix de l'abonnement Internet est à 29,99 euros par mois. Mais, depuis cette rentrée, le trublion des télécoms a décidé de baisser le tarif mensuel de l'offre Freebox Révolution Light. La version Light de la Freebox Révolution est en effet au prix de 24,99 euros par mois pendant une durée d'un an (puis 29,99 euros à partir du douzième mois).

Ce n'est pas un hasard si Free a pris la décision de diminuer le coût de son abonnement Freebox Révolution Light. En ce mois de septembre, RED by SFR, Sosh et Bouygues Telecom ont aussi appliqué, plus ou moins, le même tarif de leurs offres Fibre pour essayer d'attirer de nouveaux clients.

Quelle est la différence entre la Freebox Révolution et la Freebox Révolution Light ?

Sortie en 2010, la Freebox Révolution intègre surtout un disque dur de 250 Go et un lecteur Blu-Ray. Au fil des années, la box s'est améliorée et permet désormais d’avoir l’Internet Fibre avec un débit jusqu’à 1 Gbit/s (descendant) et jusqu’à 600 Mbit/s (ascendant), et avec une couverture en Wi-Fi 5. Les abonnés peuvent profiter de plus de 200 chaînes TV grâce au player TV Révolution, du service de streaming OQEE by Free et des appels téléphoniques en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations.

En revanche, à l'inverse de la Freebox Révolution, la Freebox Révolution Light n'inclut plus les appels illimités vers les fixes les mobiles en France pour la téléphonie, ni le service TV by CANAL pour la partie télévision.