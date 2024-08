Abonné Freebox Ultra, vous ne serez plus jamais sans connexion grâce à cette nouveauté

Les clients Free abonnés à l'offre Ultra ou Ultra Essentiel peuvent profiter d'une nouveauté qui assure une connexion Internet sans coupure, même en cas de panne plus ou moins longue durée.



En plein épisode de votre série Netflix, l'écran se fige soudain sans raison et le cercle rouge indiquant le chargement du service s'affiche. Quelques secondes plus tard, un message d'erreur vous indique que la plateforme de streaming n'arrive pas à se connecter à Internet. Vous vous levez pour vérifier les voyants de votre box : il n'y a plus de connexion. Vous appelez votre opérateur et il confirme une panne tout en vous proposant de récupérer une clé 4G qui arrivera le lendemain au plus tôt.

Cette situation vous est familière ? Vous l'avez forcément vécue au moins une fois. Et si aujourd'hui la majorité des fournisseurs d'accès Internet propose une solution pour se connecter à Internet le temps de réparer la connexion, cela nécessite d'attendre ou de se déplacer en boutique. Chez Free, qui ne fait jamais comme les autres, pas question de laisser le client sans rien ne serait-ce que quelques minutes. C'est du moins la promesse de la Backup Internet Freebox.

Cette option permet aux abonnés Freebox Ultra de ne jamais se retrouver sans Internet

La Backup Internet Freebox, visible sur la photo ci-dessous, prend la forme d'un boitier blanc et rond. Dès qu'il détecte une perte de connexion Internet, il s'active automatiquement pour prendre le relais en 4G/4G+. Vous recevez un mail vous indiquant sa mise en marche, avec le choix de continuer à vous en servir ou de le stopper (si la panne n'était que passagère par exemple). Les appareils connectés à votre Freebox le restent, sans avoir à changer de réseau Wi-Fi.

Si vous êtes abonné au bouquet TV OQEE by Free, le boitier permet de conserver l’accès aux chaînes et services TV sur Player TV Free 4K, smartphones, tablettes et TV connectées. Disponible aux détenteurs d'une offre Freebox Ultra ou Ultra Essentiel, la Backup Internet Freebox peut être commandée depuis l'espace client, rubrique Ma Freebox. Elle coûte 4,99 € par mois sans engagement. L'opérateur prévoit d'en faire bénéficier à terme tous ses clients, sans préciser de date ni indiquer si le prix sera le même.