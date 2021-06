Freebox Pop, Delta, Revolution, One, Mini 4K : Free déploie la mise à jour 4.3.6, voici ce qui change

Free vient de lancer le déploiement de la mise à jour 4.3.6 sur les Freebox Pop, Delta, Revolution, One et Mini 4K. Au programme, des corrections de bugs mineurs, comme l'impossibilité d'accéder à la liste des équipements présents sur le réseau.

Comme chaque mois, Free vient déployer une nouvelle mise à jour à destination des Freebox Pop, Delta, Revolution, One et Mini 4K. D'après le changelog publié par les développeurs de l'opérateur, cette MAJ apporte majoritairement des “changements internes et n'ont pas d'impact sur l'expérience des abonnés”. En d'autres termes, il n'y a aucune nouveauté majeure côté firmware à se mettre sous la dent.

Néanmoins, la mise à jour 4.3.6 se charge de corriger un bug plutôt embêtant apparu avec la précédente MAJ. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignaient de ne plus pouvoir accéder à la liste des équipements enregistrés sur le réseau. Comme le précisent les développeurs, ce problème est désormais de l'histoire ancienne, l'accès à la liste des hôtes sur le réseau étant de nouveau disponible.

Comme toujours, il suffira de redémarrer le Freebox Server pour télécharger et installer la mise à jour. Et si vous n'avez pas le temps de lancer le processus, pas d'inquiétude. Votre Freebox téléchargera automatiquement le patch dans quelques jours. Notez que la mise à jour 4.3.6 est disponible depuis ce mardi matin 11h30.

Free change la télécommande de la Freebox Pop au passage

Pour rappel, Free a récemment lancé une nouvelle télécommande pour la Freebox Pop, qui intègre désormais deux boutons supplémentaires dédiés à Canal+ et à Disney+, la plateforme de streaming de Disney. Néanmoins, la véritable question qui se pose avec cette nouvelle télécommande est de savoir si Free a enfin réglé les divers problèmes signalés par les utilisateurs.

En effet, certains utilisateurs se plaignaient de problèmes de latence avec le premier modèle. Ainsi, il fallait parfois plusieurs secondes avant de pouvoir changer de chaîne ou de modifier le volume sonore, tandis que pour d'autres, la télécommande se déconnectait purement et simplement. Malheureusement, il est encore trop tôt pour savoir si ces bugs ont effectivement disparu ou si au contraire, cette nouvelle télécommande abrite d'autres problèmes.

Source : Free