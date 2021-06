Free lance une nouvelle télécommande pour la Freebox Pop : la fin des bugs ?

Free a décidé de mettre à jour la télécommande de la Freebox Pop. Le nouvel accessoire comporte deux boutons supplémentaires, un pour Canal+ et l'autre pour Disney+. On ne sait pas encore si Free a pu corriger les bugs rapportés par les premiers utilisateurs.

Surprise : Free inclut désormais une télécommande légèrement différente dans le colis de la Freebox Pop. Esthétiquement la nouvelle télécommande ressemble beaucoup à l'actuelle, excepté les boutons sur la partie supérieure. Jusqu'alors, la télécommande proposait trois raccourcis, un pour Netflix, l'autre pour Prime Video et le dernier pour Freebox TV.

La nouvelle télécommande ajoute deux boutons Disney+ et Canal+ et réagence un peu les boutons dans la partie supérieure. Pour le reste l'appareil propose les mêmes fonctionnalités que la télécommande actuelle.

Free lance une toute nouvelle télécommande pour la Freebox Pop

Reste à savoir si Free a réussi à corriger quelques uns des défauts et problèmes rapportés par certains utilisateurs. Selon les premiers utilisateurs à l'avoir reçu, il y a, semble-t-il, un peu de changement à l'intérieur car la nouvelle version est nettement plus légère. On ne sait pas si Free a un peu amélioré la connectivité de l'appareil.

Certains utilisateurs rapportaient en effet des problèmes de latence désagréable avec le premier modèle. Dans certains cas, il fallait attendre plusieurs secondes avant de changer de chaîne ou de descendre dans un menu. D'autres utilisateurs rapportent carrément que leur télécommande se déconnecte de manière intempestive.

Deux soucis qui reviennent souvent et qui semblent liés à des problèmes d'interférence. Pour l'heure, les utilisateurs de la nouvelle télécommande ne rapportent pas de tels problèmes, mais il faudra sans doute attendre quelques semaines pour en être sûr. La nouvelle télécommande est proposée à tous les nouveaux abonnés à l'option multi-TV avec Player Pop, ainsi qu'à tous les nouveaux abonnés Freebox Pop.

Free ne proposait pas, au moment où nous écrivions ces lignes, d'acheter le nouveau modèle de télécommande séparément. L'ancien reste disponible au prix de 19,90 € – mais on imagine que l'opérateur mettra rapidement à jour le site, dans la foulée.