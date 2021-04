Freebox Mini 4K : Free augmente le prix de la box Android TV

Free vient de revoir à la hausse le prix de la Freebox Mini 4K, sa première box sous Android TV. Annoncée en 2015, la box abordable sera désormais proposée à un tarif de 15,99€/mois la première année, soit un euro supplémentaire. Par contre, le prix mensuel de l'offre au terme d'un an d'abonnement reste inchangé pour le moment.

En 2015, Free a levé le voile sur sa première box 4K sous Android TV, la Freebox Mini 4K. Conçue pour remplacer la Freebox Crystal, la box est toujours proposée dans le catalogue de l'opérateur de Xavier Niel, plus de 5 ans après son lancement.

Orientée entrée de gamme, la box abordable de Free a reçu plusieurs améliorations au fil des ans. L'an dernier, le FAI a ainsi lancé une Freebox Mini 4K avec Wi-Fi AC en plus du Wi-Fi N. Free a aussi étoffé l'offre qui accompagne la box avec une option Amazon Prime à 5,99€ par mois.

Free augmente d'un euro le prix de la Freebox Mini 4K

En dépit des ans, et des rumeurs qui prophétisaient l'abandon de la box (après sa disparition des offres fin 2020 notamment), Free continue de miser sur la Freebox Mini 4K et de proposer régulièrement des améliorations logicielles. “Grâce à des mises à jours automatiques et gratuites, votre Freebox s’améliore continuellement et intègre de nouvelles fonctionnalités” promet Free sur son site. D'après Xavier Niel, fondateur de Free, cette box abordable “permet de faire une offre promotionnelle sur la fibre optique en entrée de gamme à 1 Gbit/s, elle apporte d’autres choses” par rapport à la Freebox Pop.

Le trublion des télécoms vient d'ailleurs de revoir les tarifs de la box. Sur son site web officiel, Free propose désormais la box au prix de 15,99€/mois la première année, contre 14,99€/mois il y a encore quelques jours. Le prix de la première année d'abonnement a donc grimpé d'un euro. Par contre, le FAI n'a pas augmenté le prix demandé après la première année d'abonnement. La box est toujours affichée à 34,99€/mois, contre 29,99€/mois lors du lancement en 2015.