Freebox Delta S : on peut maintenant avoir le Player de la Freebox Pop en supplément

Une nouvelle offre a fait son apparition il y a quelques jours pour tous les abonnés Freebox Delta S. Ces derniers peuvent désormais profiter d’un Player Pop pour 4,99 € de plus par mois. Seule obligation, débourser un supplément de 2,99 € mensuels pour l’activation de l’option Freebox TV, portant le total à 7,98 € par mois.

Disponible à tous et depuis le 7 juillet sur le site de l’opérateur, en boutique physique ou par téléphone, la Freebox Pop est la dernière génération de box Internet Free. S’il est d’ores et déjà possible de choisir le Player TV de la Pop à la place du boîtier Devialet avec l’offre Delta, une nouvelle offre vient de faire son apparition pour tous es abonnés : il est désormais envisageable de choisir un Player Pop avec la Delta S. Pour rappel, si vous êtes déjà abonné à Free, la migration vers la Freebox Pop est possible sans avoir à résilier quoi que ce soit.

Les abonnés Freebox Delta S peuvent désormais profiter d’un Player Pop

Cette nouvelle combinaison proposée par l’opérateur offre plus de latitude à tous les abonnés Delta S, qui peuvent donc désormais bénéficier du service TV de la Freebox Pop en supplément de la combinaison du flux xDSL et du flux 4G. Et même si tous les abonnés Delta n’en profitent pas à 100 %, n’oublions pas que cette dernière dispose également de la Fibre 10G-EPON.

Question tarifs, il faudra débourser 4,99 € par mois pour la mise à disposition d’un Player Pop, auquel s’ajoute l’activation obligatoire de l’option Freebox TV, facturée à 2,99 € par mois. Il faudra donc débourser mensuellement un total de 7,98 € de plus pour pouvoir en profiter, tarif auquel s’ajoute bien évidemment celui de la Delta S, actuellement fixé à 39,99 € par mois. Pour un grand total de 47,97 € par mois, cela reste cependant moins cher que l’offre Freebox Delta, qui comprend pour le coup la mise à disposition gratuite d’un Player Pop. Notons que les services de SVOD Netflix, Prime Video et TV by Canal ne sont cependant pas inclus avec cette offre.

