Comment vérifier votre âge avant d’accéder à un site Internet ? La France pourrait s’inspirer de ce que fait son voisin

Alors que la France veut mettre en place un système pour vérifier l'âge des internautes, un pays voisin vient de lancer son propre système. Il pourrait donner des idées au gouvernement.

Qui peut se passer d'Internet aujourd'hui ? Que ce soit pour trouver des informations ou accéder à des services en ligne, impossible de faire l'impasse. Et c'est valable pour presque tous les âges, avec les dangers que cela implique. Protéger les enfants, et plus généralement les mineurs, des contenus potentiellement choquants est un combat que mènent plusieurs pays depuis de nombreuses années. En France, la volonté d'imposer la vérification de l'âge avant d'accéder à certains sites a des conséquences très directes alors que rien n'a encore été mis en place.

Pornographie, mais aussi réseaux sociaux voire moteurs de recherche, beaucoup de sites ont déjà activé des systèmes similaires à ce que notre gouvernement imagine. Au Royaume-Uni, ils sont en ligne depuis le 25 juillet 2025, date à laquelle est publié cet article. Le pays n'adopte pas une solution unique, mais liste plusieurs technologies auxquelles les sites concernés peuvent avoir recours. Certains pourraient arriver en France.

Voici comment les sites Web pourraient vérifier votre âge en France

Si l'on écarte les moyens inapplicables chez nous (comme la vérification de la carte bancaire, réservée aux 18 ans et plus chez nos voisins anglais), il reste ceci :

Estimation de l'âge par le visage : vous montrez votre visage en photo ou vidéo et une technologie estime votre âge. On imagine vite les limites d'un tel système pour les personnes “qui font jeunes”, ou qui viennent tout juste d'atteindre la majorité.

: vous montrez votre visage en photo ou vidéo et une technologie estime votre âge. On imagine vite les limites d'un tel système pour les personnes “qui font jeunes”, ou qui viennent tout juste d'atteindre la majorité. Estimation de l'âge par l'adresse mail : une fois fournie, on regarde si vous l'utilisez pour un service nécessitant d'avoir au moins 18 ans, ce qui prouve votre âge.

: une fois fournie, on regarde si vous l'utilisez pour un service nécessitant d'avoir au moins 18 ans, ce qui prouve votre âge. Accès aux informations bancaires : vous autorisez l'accès à vos données bancaires qui certifieront que vous avez 18 ans ou plus.

: vous autorisez l'accès à vos données bancaires qui certifieront que vous avez 18 ans ou plus. Accès à votre opérateur téléphonique : il s'agit de vérifier si votre numéro de téléphone est associé ou non à des restrictions liés à l'âge, comme un contrôle parental.

: il s'agit de vérifier si votre numéro de téléphone est associé ou non à des restrictions liés à l'âge, comme un contrôle parental. Services d'identité numérique : ce sont les applications comme France Identité.

: ce sont les applications comme France Identité. Scan de documents officiels : vous envoyez une copie de votre carte d'identité, passeport ou autre. Le papier est ensuite comparé à une photo de vous prise à l'instant T pour confirmation.

Dans l'immense majorité des cas, pour ne pas dire tous, ces méthodes de vérification sont gérées par des entreprises tierces, pas les sites qui les mettent en place. Un intermédiaire de plus auquel il faudra faire confiance pour protéger des données qui restent sensibles. Et c'est sans parler des autres problèmes potentiels.

La vérification de l'âge sur Internet n'a pas que des avantages

Pour Riana Pfefferkorn de l'Université de Stanford, il y a un réel danger : cela “empêche les utilisateurs d'accéder anonymement à des informations en ligne. Cela inclut des informations auxquelles les adultes ont parfaitement le droit d'accéder, mais qu'ils ne souhaitent pas que quiconque sache qu'ils consomment (comme la pornographie), ainsi que des informations auxquelles les enfants souhaitent accéder, mais qui, pour des raisons politiques, sont jugées inappropriées, comme des informations précises sur la sexualité, la santé reproductive et les contenus LGBTQ“.

En Australie, c'est pire. Une vérification de l'âge est imposée lorsque l'on est connecté à un moteur de recherche, ce qui arrive facilement sur Google, entre autres. Mais “si les gens choisissent de ne pas se connecter pour éviter les vérifications d'âge, cela pourrait avoir un impact considérable sur les méthodes de recherche d'informations en ligne […]”, explique la professeure Lisa Given. Pour le moment, personne ne semble avoir de recette miracle pour résoudre ces problématiques, ce qui n'empêchera pas l'arrivée de la vérification de l'âge chez nous.