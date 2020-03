Free et SFR sont les deux opérateurs qui ont enregistré le plus de résiliations par lettres recommandées en 2019. Les deux télécoms représentent chacun un tiers des résiliations par courrier demandées via le service resilier.com. C’est déjà la seconde fois que l’Observatoire des résiliations du service épingle les deux FAI.

D’après une étude de l’Observatoire des résiliations du service resilier.com, relayée par nos confrères du Figaro, SFR et Free sont une nouvelle fois numéro 1 des résiliations par lettres recommandées. En 2018, ils totalisaient déjà 52% des résiliations requises par des abonnés mécontents.

Pour rappel, le site resilier.com permet de mettre un terme rapidement et en quelques clics à des abonnements et à des contrats divers. Contre rémunération, le service s’occupe de trouver l’adresse adéquate et d’envoyer une lettre recommandée à la place des internautes. En 2019, 85 500 personnes ont utilisé ce service pour résilier un contrat.

36% des résiliations chez Free sont motivées par des problèmes techniques

L’an dernier, Free a décidé de compliquer la résiliation de ses forfaits, probablement pour endiguer l’hémorragie de son parc d’abonnés sur le fixe et, surtout, sur le mobile. Pour résilier son abonnement Free, il faut d’abord appeler le 3244 pour obtenir l’adresse à laquelle il faut envoyer sa lettre de résiliation. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que de nombreux clients soient plutôt passés par resilier.com.

L’opérateur de Xavier Niel représente donc 30% des résiliations enregistrées par le service. Dans le détail, 36% des clients ayant résilié l’an dernier ont abandonné Free suite à des problèmes techniques ou à une insatisfaction générale. Ces derniers mois, les pannes du réseau Free se sont d’ailleurs multipliées en France. Seuls 29% des déserteurs pointent du doigt l’attrait d’une offre concurrente. Enfin, seules 10% des résiliations sont dues aux prix pratiqués par le FAI.

Chez SFR, 38% des abonnés ayant résilié expliquent leur décision par la grille tarifaire du FAI ou l’apparition d’une offre concurrente, plus séduisante. Chez Orange, ce taux monte à 46%. Avez-vous résilié votre contrat fixe ou mobile l’an dernier ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Le Figaro