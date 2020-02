Free : panne du réseau en France, impossible de se connecter à Internet !

Le réseau Free est victime d’une panne de grande ampleur en France. Dans plusieurs départements, les abonnés du FAI ne parviennent pas à se connecter à Internet. Les problèmes ont apparemment commencé dans la soirée du 25 février. Pour le moment, l’opérateur est resté muet sur les causes de ces défaillances.

Comme on peut le voir sur le site DownDetector, le réseau fixe de Free est actuellement en panne dans plusieurs régions de France. Les zones les plus touchées sont la région de Paris et, plus généralement, les grandes agglomérations du pays. La plupart des témoignages proviennent d’ailleurs de la capitale, de Levallois-Perret, de Marseille, Nantes, Jezainville, Montreuil, Lyon, Halluin et Wissembourg.

Les problèmes de réseau ont apparement débuté hier soir aux alentours de 21 heure. De nombreux abonnés ont continué à rencontrer des soucis de connexion dans la nuit et pendant la matinée. Vers 9H du matin, DownDetector a encore reçu une trentaine de témoignages d’abonnés touchés. Sur Twitter, les témoignages affluent. Dans certains cas, la Freebox reste visiblement bloquée à l’étape 2, affirment plusieurs témoignages.

191 DSLAMs sont injoignables

D’après les informations du site Free-Réseau.fr, la panne est due à 191 DSLAMs injoignables pour le moment. Le site a déjà répertorié 252 incidents sur le réseau fixe de Free à l’heure où nous écrivons ces lignes. 182 des boitiers sont d’ailleurs injoignables depuis plus de 8 heures.

Comme à son habitude, Free n’a pas communiqué sur les causes de la panne sur les réseaux sociaux et n’a donné aucun délai pour le rétablissement des services. Sauf surprise, les équipes du FAI sont probablement sur le pied de guerre pour rétablir la connexion. On vous en dit plus dès que possible.

Pour rappel, le sud de la France avait déjà rencontré des problèmes sur le réseau Internet de Free le jeudi 20 février dernier. Quelques mois plus tôt, en novembre 2019, une panne nationale perturbait à la fois le réseau de Free et celui de Free Mobile. Avez-vous remarqué des soucis similaires chez vous ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

@free @Freebox en panne à levallois depuis plus de 2h!

Une explication #freebox bloquee en étape 2 — JayAmr (@Djeamr) February 25, 2020

@free @Freebox #freebox #bloquée #bug étape2.CLASSIQUE. Le pire C les solutions apportées: ouvrir un ticket/appeler le service technique pour qu’on te dise votre ticket est ouvert!Non sans blague!Et par la suite dire RDV le 11/03 pour gérer la panne. T’as #free t’as rien compris — Michael Elbaz (@mik22e09) February 25, 2020

Source : DownDetector