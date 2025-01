Les abonnés Freebox ont accès au pack WB Family gratuitement pendant un mois

Les chaînes du pack WB Family sont disponibles gratuitement pour les abonnés Freebox au mois de janvier 2025. Les clients accèdent aussi aux chaînes payantes du Groupe M6 jusqu'à la fin du mois.

Tous les abonnés Freebox, quel que soit leur abonnement, peuvent d'ores et déjà accéder gratuitement aux chaînes qui font partie du pack WB Family. L'offre est valable jusqu'au 31 janvier 2025, inclus, et permet de découvrir pendant un mois neuf chaînes thématiques.

Warner TV (57), Discovery Investigation (65), Discovery Channel (66), Warner TV Next + Adult Swim (82), TCM Cinéma (123), Cartoonito (144), Cartoon Network (145), Boomerang +1 (146) sont donc disponibles en clair, aussi bien depuis le décodeur qu'en passant par la version web du service TV OQEE de Free. Les téléspectateurs peuvent visionner les programmes diffusés en direct ainsi que tous les contenus à la demande à partir des plateformes de replays associées.

Les chaines WB Family rejoignent celles du Groupe M6 en clair sur les Freebox

Warner TV et Warner TV Next se concentrent sur les séries TV, mais l'on peut aussi y retrouver quelques films. Comme son nom l'indique, TCM Cinéma propose une sélection de long-métrages, et plus particulièrement de vieux classiques du 7ᵉ art. Pour les enfants, il y a également de quoi faire avec les dessins animés de Cartoonito, Cartoon Network et Boomerang +1. Les amateurs de documentaires y trouveront aussi leur compte avec Discovery Investigation et

Discovery Channel.

Ajoutons que la chaîne TLC, mélange de téléréalité, divertissement et programmes éducatifs, gratuite de base pour les abonnés Freebox, donne accès à son service de rattrapage, qui est quant à lui normalement payant, pendant la période de promotion.

Le pack WB Family est vendu au prix de 5,99 euros par mois habituellement. Pour y accéder en janvier, il suffit de se rendre directement sur les chaînes qui vous intéressent, aucune manipulation n'est nécessaire pour activer leur déverrouillage.

Les abonnés Freebox ne risquent pas de s'ennuyer devant leur téléviseur en ce début d'année puisqu'ils ont aussi accès aux chaînes payantes du Groupe M6 du 3 janvier au 31 janvier 2025. Paris Première, Téva, M6 Music, Canal J, Tiji, MCM, RFM TV et MCM Top deviennent ainsi disponible jusqu'à la fin de ce mois, là encore sans intervention des abonnés.