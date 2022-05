Free offre 6 mois d’abonnement à Amazon Prime pour tous les abonnés Freebox Pop

Très bonne nouvelle pour tous les utilisateurs à la Freebox Pop : Free vient d'annoncer que ces derniers peuvent désormais bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuits à Amazon Prime. Cet offre inclus tous les avantages liés au programme, à savoir un accès à Prime Video, à Music Prime et bien entendu la livraison en un jour ouvré.

Pour attirer toujours plus d'utilisateurs, il semblerait que Free ait trouvé le bon filon : faire des cadeaux. Et quoi de mieux quand on souscrit à une box Internet des TV que d'avoir accès au meilleur des deux mondes, à savoir les plateformes de streaming ? C'est ainsi que depuis décembre dernier, le trublion des télécoms offre 6 mois d'abonnement gratuit à Disney+ à tous les détenteurs d'une Freebox Delta et d'une Freebox Pop.

Par ailleurs, cette dernière est particulièrement gâtée, puisqu'un nouveau cadeau très intéressant vient tout juste de s'ajouter au lot. En effet, on apprend aujourd'hui dans un mail envoyé aux utilisateurs l'opérateur offre désormais 6 mois d'abonnement gratuit à Amazon Prime. Cela inclus donc tous les avantages du programme. Les abonnés pourront profiter de Prime Video, Music Prime et de la livraison en un jour ouvré sur les articles éligibles sans avoir à verser un centime.

Voici comment profiter de vos 6 mois d'abonnement gratuits à Amazon Prime

La Freebox Pop fait donc suite à son homologue la Freebox Révolution, qui s'est également vu ajouter gratuitement un abonnement à Amazon Prime pendant 6 mois, en décembre dernier. Free précise tout de même que l'abonnement ne sera pas résilié à la fin de la période gratuite, et que l'utilisateur devra alors s'acquitter de la somme de 5,99€/mois. Si vous ne souhaitez pas payer pour le service, pensez donc à noter la fin de l'offre pour ne pas vous faire avoir.

Si malgré tout vous êtes abonnés Freebox Pop et que l'opération vous intéresse, il suffit de vous rendre sur espace client pour l'activer. Pour cela, rien de plus simple

Rendez-vous sur le site de Free

Cliquez sur Espace abonné en haut à droite

en haut à droite Connectez-vous à votre compte

Rendez-vous ensuite dans la rubrique Mon abonnement

Sélectionnez Gérer mon compte Amazon Prime

Vous aurez alors accès à l'option pour activer les 6 mois d'abonnement gratuits.