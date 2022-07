Free Mobile : la VoWiFi sur iPhone ne sera disponible qu’en décembre 2022

Les abonnés Free ayant un iPhone devront finalement attendre décembre prochain pour pouvoir profiter du VoWiFi. L’opérateur a annoncé discrètement la nouvelle en mettant à jour son tableau des appareils compatibles avec la technologie, déplaçant ainsi les smartphones d’Apple de « troisième trimestre » à « décembre 2022 ». De plus, il faudra minimum un iPhone pour pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Free poursuit ses efforts pour proposer les nouvelles technologies de communication à ses abonnés, mais ne parvient pas à le faire aussi vite que ces derniers le souhaiteraient. L’opérateur a d’ores et déjà annoncé que la VoLTE (Voice over LTE) sera disponible sur tous les smartphones sortis cette année, et s’attelle en ce moment à déployer le VoWiFi (Voice over WiFi). Malheureusement pour les utilisateurs d’iPhone, il va falloir attendre encore un petit peu.

En effet, une petite mise à jour a été opérée sur le tableau des appareils compatibles de Free. Alors que les smartphones d’Apple affichaient auparavant une disponibilité de la VoWiFi pour le troisième trimestre de cette année, cette date a désormais été reléguée au mois de décembre. Cette mauvaise nouvelle s’accompagne d’une deuxième : les iPhone 7 et 7 Plus ont disparu de la liste.

Sur le même sujet : Bouygues Telecom veut rendre les communications gratuites dans le monde entier grâce à la VoWiFi

Les abonnés Free sur iPhone vont devoir attendre décembre 2022 pour la VoWiFi

C’est un coup dur pour les utilisateurs iPhone, qui espéraient ne pas devoir attendre trop longtemps après l’annonce officielle du déploiement de la VoWiFi sur le réseau de Free. D’autant que l’on sait désormais qu’il faudra au minimum un iPhone 8 pour pouvoir en profiter. Pendant ce temps, les abonnés attendent toujours de pouvoir envoyer leurs SMS via WiFi, comme c’est déjà le cas sur les autres opérateurs.

Pour rappel, le VoWiFi permet de passer ses appels téléphoniques via le réseau WiFi sur lequel le smartphone est connecté. Cette technologie s’avère particulièrement pratique dans les régions où le réseau est capricieux, notamment dans les zones rurales. Une fois la fonctionnalité déployée, il suffira de vous rendre dans Réglages > Données cellulaires > Appels WiFi pour activer l’option.

Source : Free