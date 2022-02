Free Mobile confirme la VoLTE sur tous les smartphones lancés en 2022

Après avoir annoncé l'arrivée de la VoLTE sur l'ensemble des smartphones compatibles en novembre 2021, Free Mobile confirme la prise en charge de cette technologie sur tous les appareils lancés depuis le 1er janvier 2022. Attention, seuls les détenteurs d'un forfait Free 5G et Pro pourront en profiter.

Le 18 novembre 2021, Free Mobile a annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. En effet, l'opérateur a confirmé la prise en charge de la VoLTE, une technologie qui permet de passer des appels via le réseau 4G, sur tous les smartphones compatibles. Cette fonctionnalité a l'avantage d'offrir une meilleure qualité audio dans les appels ainsi qu'une plus grande réactivité pour établir la connexion avec son interlocuteur.

Or, Free Mobile vient de faire une nouvelle annonce concernant la VoLTE. L'opérateur vient de confirmer sur son site internet que “tous les terminaux sortis en France depuis le 1er janvier 2022″ prendront en charge la VoLTE Free d'office. C'était déjà le cas pour tous les smartphones commercialisés par Free depuis le 1er septembre 2021.

Attention toutefois, il y a toutefois certaines conditions pour profiter de la VoLTE. Hormis le fait d'avoir un smartphone compatible, il faudra impérativement être titulaire d'un forfait Free 5G (que votre téléphone soit compatible 5G ou non) ou bien Free Pro. Pour les abonnés aux forfaits à 2 € ou bien aux forfaits “Série Free”, il faudra s'en passer malheureusement.

Comment activer la VoLTE chez Free Mobile

Si vous cochez ces différentes cases, voici la marche à suivre pour activer la VoLTe sur votre smartphone :

Tout d'abord, envoyez “volte” par SMS au 1337 (étape non-nécessaire sur les forfaits Free Pro)

Sur les iPhone, rendez-vous dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données > VoLTE

Sur les appareils Motorola, allez dans les Paramètres > Réseau et Internet > Réseau Mobile > Paramètres avancés > Appels en 4G

Pour les autres marques, pas d'inquiétude. Si votre smartphone est dans la liste des appareils Free compatibles, l'option sera activée par défaut

À l'heure où nous écrivons ces lignes, 112 smartphones sont déjà compatibles avec la VoLTE. Dès le premier trimestre 2022, d'autres smartphones anciens vont venir grossir le catalogue, comme l'iPhone 6S et 6S Plus, les Huawei Mate Xs, P40 Pro et P40 Pro+ ou encore l'Oppo Reno 4G. Même son de cloche pour le second trimestre 2022, avec le Huawei P30 et P30 Pro ou encore le Google Pixel 4a. Pour rappel, Free propose le VoWiFi à ses abonnés depuis le 16 février 2022. Cette technologie permet tout simplement de passer vos appels en utilisant votre réseau Wi-Fi.