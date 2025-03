Free met à jour ses box et fait passer la Freebox Ultra au “vrai” Wi-Fi 7

Free vient de déployer la version 4.9.0 de Freebox OS, le système qui fait tourner ses modems. Les Revolution, Pop, Delta et Ultra sont concernés, avec plusieurs nouveautés.

Contrairement aux mises à jour d'Android, iOS ou même Windows, celles de nos box passent généralement inaperçues. Pas qu'elles soient inutiles, loin de là. Si la plupart se contentent de corriger quelques bugs, certaines valent la peine qu'on s'y attarde, comme celle que Free vient de déployer. Les Freebox Revolution, Pop, Delta et la Freebox Ultra passent ainsi à la version 4.9.0 de Freebox OS, le système intégré aux modems du fournisseur d'accès à Internet.

D'abord elle officialise, mais toujours sans l'annoncer ouvertement, l'augmentation de débit constatée début mars par les abonnés possédant une Freebox Delta ou Pop. Dans l'application Freebox Connect, on voit désormais que le débit montant “disponible avec votre ligne” affiche bien 900 Mbit/s au lieu de 700 Mbit/s. On note également l'arrivée du WPA3, un protocole plus robuste que le WPA2 pour sécuriser les réseaux Wi-Fi. La connexion sans fil bénéficie justement d'un autre ajout dont la Freebox Ultra va grandement profiter.

Les Freebox se mettent à jour, la modèle Ultra en profite pour proposer le “vrai” Wi-Fi 7

La ligne “ajout des paramètres MLO dans freeboxOS” est celle qui vend la mèche. Derrière ce sigle signifiant en français fonctionnement multi-liens se cache la technologie permettant de se connecter simultanément à plusieurs bandes de fréquence. Cela réduit la latence et outrepasse les éventuelles saturations du réseau. Mais surtout, c'est quelque chose qui faisait défaut à la Freebox Ultra depuis son lancement et qui l'a empêché de recevoir une certification Wi-Fi 7.

On se souvient que Bouygues Telecom a appuyé sur ce point pour porter plainte contre Free en accusant son concurrent de publicité mensongère. La mise à jour de Freebox OS pourra donc aider l'opérateur à sortir de cette situation tout en offrant enfin le “vrai” Wi-Fi 7 à ses abonnés. Si vous n'êtes pas déjà passé à la version 4.9.0 de Freebox OS, il vous suffit de redémarrer votre box par le moyen de votre choix : depuis l'interface du système, l'application Freebox Connect ou manuellement via les boutons du modem.