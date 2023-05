Panne Free : de nombreux utilisateurs font face à un blackout complet

C’est la panique ce matin chez les utilisateurs Free. Depuis environ 8 heures, ils sont nombreux à rapporter un blackout total de leurs services. Ni le WiFi ni la téléphonie ne fonctionnent correctement. À première vue, il semblerait que la région de Saint-Étienne soit particulièrement touchée.

« Free il faut qu’on parle, c’est quoi ces bugs dans le 42 depuis deux jours ? » Voici une question que se posent de nombreux utilisateurs ce matin, formulée par une abonnée sur Twitter. Si les problèmes sont présents depuis plusieurs jours, c’est ce matin que la situation est véritablement devenue explosive. Il n’y a qu’à voir les signalements sur Down Detector pour s’en rendre compte. Depuis environ 7 heures, le nombre de plaintes grimpe en flèche.

Si la dernière grosse panne de l’opérateur a touché la connexion Internet, il semblerait cette fois que ce soit l’ensemble de ses services qui soient impactés. En effet, sur Down Dectector, ils sont 14 % à rapporter un blackout total, concernant à « la fibre et le réseau mobile », selon un témoignage. Ceci étant, la majorité des signalements (61 %) concernent l’Internet à la maison.

Free est en panne, les habitants de Saint-Étienne dans la ligne de mire

Plusieurs villes de France constatent le phénomène. D’après la carte fournie par Down Detector, Paris, Marseille et la région lyonnaise sont les principales touchées. Néanmoins, c’est surtout cette dernière qui semble la plus impactée, à en croire les témoignages, et tout particulièrement la ville de Saint-Étienne. Sur Twitter, ils sont nombreux à constater des perturbations dans le département de la Loire.

Sur le même sujet — Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR : voici l’opérateur qui tombe le plus souvent en panne

Pour le moment, le trublion des télécoms n’a pas encore communiqué sur la panne en cours. Impossible donc de connaître la cause de celle-ci, ni si les services seront bientôt rétablis. Malheureusement, avec des problèmes qui surviennent depuis plusieurs jours maintenant, il est impossible que Free ait encore des difficultés à trouver la source des perturbations.

En attendant, vous pouvez consulter notre guide sur les pannes Free, qui explique pas à pas les démarches à effectuer en cas de problèmes sur votre ligne Internet et mobile.