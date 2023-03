Free lance un nouveau service de streaming, les 10 smartphones les plus populaires en 2022, c’est le récap

Free lance OQEE Ciné, un tout nouveau service de streaming, la liste des 10 smartphones les plus populaires en 2022, et une énième polémique autour d'Elon Musk et sa gestion de Twitter, c'est le récap des actualités de ce mardi 7 mars 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 7 mars 2023 ? Tout d'abord, nous connaissons désormais le nom de code attribué à Android 15, la prochaine version de l'OS de Google. En effet, Android 15 répond en interne au nom de Vanilla Ice Cream.

Dans un tout autre registre, nous avons évoqué dans nos colonnes la baisse continue des prix des Tesla, en Europe notamment. Une Model Y en version Grande Autonomie se négocie désormais autour des 52 630 euros, contre 55 990 euros auparavant.

Du côté du streaming et plus précisément de Disney+, le créateur de The Mandalorian a confirmé que la série n'était pas prête de s'arrêter. En effet, Jon Favreau réfléchit déjà à l'histoire qu'il pourrait raconter dans une éventuelle saison 5, alors que la saison 3 vient tout juste de débarquer sur la plateforme. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les principales actualités de ce mardi 7 mars 2023.

Free lance OQEE Ciné, son nouveau service de streaming

Free a créé la surprise ce mardi en annonçant le lancement de OQEE Ciné, un tout nouveau service de streaming destiné à ses abonnés. Via cette plateformes, les clients Free pourront donc accéder à plus de 300 films et séries. Si l'accès est gratuit pour les abonnés de l'opérateur, il faudra toutefois composer avec des publicités.

Pour en savoir plus : Free lance OQEE Ciné, son service de streaming gratuit pour tous les abonnés

Les 10 smartphones les plus populaires en 2022

Comme chaque année, le cabinet d'analyses Counterpoint vient de dévoiler la liste des 10 smartphones les plus populaires de l'an passé. Alors, quels ont été les appareils les plus plébiscités par le public en 2022 ? Autant le dire tout de suite, Apple règne en maître cette année, avec pas moins de 8 appareils figurant dans ce TOP 10, la 1re place revenant à l'iPhone 13.

Pour en savoir plus : Ventes de smartphones – voici le top 10 des modèles les plus populaires en 2022

Un employé de Twitter s'adresse à Elon Musk pour savoir s'il est viré ou non

C'est l'histoire insolite et désolante du jour. Un employé de Twitter a décidé d'interpeller directement Elon Musk sur le réseau social pour savoir s'il faisait toujours partie de l'entreprise ou non. Fidèle à son image, la réponse du milliardaire est laconique, pour ne pas dire insultante.

Pour en savoir plus : Twitter – cet employé interpelle publiquement Elon Musk pour savoir s’il a été viré