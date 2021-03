Free : Internet est en panne dans plusieurs villes de France

Free rencontre une panne. Le réseau Internet du FAI est actuellement hors service dans plusieurs villes de France. D'après les témoignages, il est impossible de se connecter au WiFi ou à la 4G depuis hier soir.

Ce lundi 8 mars 2021 vers 23h, le réseau Internet de Free a cessé de fonctionner dans plusieurs villes de France. Comme on peut le voir sur DownDetector, les villes les plus touchées par les dysfonctionnements sont les suivantes : la région de Lille, Paris, Lyon et Brest dans une moindre mesure.

Hier soir, DownDetector dénombrait plus de 600 plaintes d'abonnés Free privés d'Internet. Certains internautes affirment que la panne touche aussi la télévision. Au vu des témoignages, certaines villes ont récupéré un accès à Internet dans le courant de la nuit.

Que faire si le réseau Internet de Free est en panne ?

Ce matin vers 8H, plus de 200 clients du FAI rencontrent encore des problèmes pour se connecter au réseau fixe et mobile. “Énorme panne free en cours dans le Nord, et je n'ai plus le net depuis minuit” avance un internaute sur Twitter.

Fidèle à ses habitudes, Free n'a pas confirmé ni infirmé l'existence d'une panne. Le FAI ne communique généralement pas sur les problèmes éventuels de son réseau. Sans surprise, ce mutisme provoque la grogne des abonnés privés d'Internet, d'autant que ce n'est pas la première panne de l'année chez Free. Il s'agit déjà du troisième dysfonctionnement en l'espace de trois mois.

Si vous êtes concernés par la panne, on vous conseille d'abord de changer vos DNS. Cette manipulation ultra simple pourrait permettre de résoudre le problème. L’utilisation d’autres DNS que celles fournies par votre FAI ne posant généralement aucun problème, vous pourrez laisser la configuration en l’état. Pour en savoir plus, découvrez notre dossier consacré au changement de DNS.

Si cette astuce a permis de retrouver votre accès Internet, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires si dessus. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille de consulter notre dossier sur les bons réflexes à adopter en cas de panne du réseau Free.