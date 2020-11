5G : Free promet des offres généreuses au “juste prix”

Free s'apprête à dévoiler ses premières offres 5G. Après Orange, SFR et Bouygues Télécom, l'opérateur de Xavier Niel dévoilera ses forfaits dans les prochaines semaines, le jour du lancement de son réseau. Fidèle à son ADN, Free s'engage à proposer des offres “au juste prix” avec une généreuse enveloppe de data mobile.

Dans la foulée des résultats trimestriels d'Iliad, maison mère de Free, Thomas Reynaud a annoncé l'arrivée imminente des premières offres 5G chez Free Mobile. “La 5G sera une réalité pour nos abonnés dans les prochaines semaines” assure le directeur général d'Iliad. L'opérateur de Xavier Niel communiquera les détails des forfaits (tarifs…) le jour même de l'activation du réseau.

Dans ces conditions, Free Mobile pourrait bien être le dernier opérateur à lancer la 5G en France. Récemment, SFR a assuré que le réseau mobile serait actif dans les jours à venir. De son côté, Orange promet un lancement effectif début décembre. Enfin, Bouygues Télécom activera son réseau 5G en date du 1er décembre 2020. Néanmoins, Free Mobile pourrait encore créer la surprise.

Sur le même sujet : 5G – lancement aujourd’hui en France mais personne n’y a accès

Des offres 5G généreuses en data mobile

Peu après l'annonce des résultats trimestriels d'Iliad, Thomas Reynaud était l'invité d'Hedwige Chevrillon dans l'émission Le Grand Journal de l'Éco sur BFM Business. Le dirigeant a évoqué, sans communiquer d'informations concrètes, le prix des offres 5G de Free.

“Nous allons être fidèles à notre histoire, à ce que nous avons fait depuis 20 ans pour les télécoms en France avec des offres simples, compréhensives par les abonnés, par les Français” promet Thomas Reynaud. Il assure aussi que les forfaits seront “simples, compréhensibles par les abonnés et les Français, généreuses en terme de gigaoctets”. Enfin, le dirigeant d'Iliad affirme que les offres seront proposées “au juste prix”.

De leur côté, Orange, SFR et Bouygues Télécom ont d'ores et déjà révélé le prix de leurs forfaits 5G. Chez Orange, les offres sont tarifées entre 39,99€/mois et 94,99€/mois. D'après des fuites, SFR proposerait la 5G entre 40€/ mois et 95€/mois. Enfin, Bouygues commercialise ses offres entre 30,99€/mois et 69,99€/mois. Free Mobile sera-t-il moins que ses concurrents ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : BFM Business