5G : voici la carte des premières antennes autorisées par l’ANFR

La 5G est officiellement lancée en France. L’ANFR a déjà accordé son autorisation à plus de 15 000 antennes 5G. Pour connaître leur emplacement, l’organisme a publié une carte de tous les sites compatibles avec le réseau du futur en France.

Ce 28 novembre 2020, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié la synthèse des premières antennes 5G autorisées de France. Actuellement, l’organisme a autorisé un total de 15 901 sites 5G répartis dans les grandes métropoles du pays. Pour l’heure, 6 886 communes bénéficient d’au moins une autorisation d’un site 5G, précise l’ANFR.

Dans la foulée, l’ANFR met en ligne une carte de France montrant l'emplacement de toutes les antennes 5G déjà autorisées (voir ci-dessus). En fin d’article, une série de cartes mettent en évidence les antennes en fonction de leur fréquence. Comme on peut le voir, il y a beaucoup plus d’antennes sur la bande de fréquence des 700 MHz.

L’ANFR détaille combien d’antennes 5G sont autorisées en France

L’organisme explique avoir autorisé des sites dans les trois bandes de fréquence de la 5G. Dans le détail, on trouve 1 770 antennes 5G dans la bande des 700 MHz, 5 000 dans la bande des 2 100 MHz et 1 092 sites dans la bande allant de 3,5 à 3,8 GHz. Les bandes 700 MHz et 2,1 GHz sont déjà utilisées par les opérateurs pour la 3G et la 4G mais sont compatibles avec la 5G. Pour bénéficier des meilleurs débits, mais avec une couverture moindre, il faut plutôt miser sur la fréquence allant de 3,5 à 3,8 GHz.

Néanmoins, « le fait que ces sites soient autorisés ne signifie pas qu’ils sont déjà en service. Les opérateurs mobiles décident de la date d’activation des sites autorisés et indiquent à l’ANFR la date de mise en service de chaque site », met en garde le communiqué. D’ailleurs, tous les opérateurs n’ont pas encore activé leurs antennes 5G autorisées. Seul SFR a effectivement lancé son réseau 5G en France. Dans un premier temps, le réseau mobile est cantonné à la ville de Nice. De son côté, Orange activera la 5G le 3 décembre 2020 dans 15 villes, dont Nice, Angers, Marseille, Le Mans ou encore Clermont Ferrand. Enfin, Free Mobile s’est engagé à lancer la 5G dans les semaines à venir.