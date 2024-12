Free, DAZN et Temu, trois fiascos de 2024 selon 60 Millions de consommateurs

Free, DAZN, Stellantis et Temu font partie des entreprises qui ont le plus mis en danger ou déçu les consommateurs français en 2024, estime un palmarès de 60 Millions de consommateurs.

60 Millions de consommateurs a publié les résultats de l’édition 2024 de ses Cactus de la consommation. Les Cactus “distinguent les entreprises qui se sont le plus mal comportées avec leurs clients”, explique le magazine. Free, Temu, Stellantis ou encore DAZN ont notamment été nommés.

Free a reçu le Cactus de la vulnérabilité. De nombreuses entreprises françaises ont été victimes de vol des données personnelles de leurs clients cette année, mais l'opérateur s'en sort encore moins bien que les autres. Un fichier contenant les informations de 19,1 millions d’utilisateurs a été dérobé. Un autre fichier incluant les coordonnées bancaires de 5 millions de clients a aussi été subtilisé.

Free et DAZN, mauvais élèves

Outre la quantité très élevée de consommateurs concernés par cette fuite de données, c'est la communication de Free qui a soulevé des débats. Dans un premier temps, l'opérateur n'avait pas mentionné le vol d'informations bancaires. Or, les IBAN peuvent être utilisés par des tiers pour effectuer des mandats de prélèvement SEPA fallacieux. Free avait déjà fait l'objet d'une “consultation de données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité” plus tôt dans l'année, relevant des failles de sécurité dans ses systèmes.

DAZN est également dans le collimateur de 60 Millions de consommateurs, qui lui attribue le Cactus du low cost. “Les fans de Ligue 1 ont payé trop cher une prestation bas de gamme”, estime le magazine. DAZN a été contraint de casser ses prix face au manque d'engouement des téléspectateurs, mais la demande ne suit toujours pas. On estime aujourd'hui à 400 000 le nombre d'abonnés à DAZN, qui pourrait perdre les droits de la Ligue 1 dans un an. D'après une étude de la LFP, le piratage a explosé depuis l'arrivée de DAZN comme diffuseur principal du foot français. Il va être dur de récupérer tous ces clients potentiels qui se sont habitués aux solutions illégales.

“Tout est low cost. Le nombre de caméras a, par exemple, diminué d’un tiers par rapport à la saison dernière. C’est la première fois que l’on fait une offre aussi médiocre aux fans de foot, qui n’a été respectée ni par les clubs, ni par le diffuseur, ni par la Ligue, qui gère la production des matchs”, regrette le journaliste indépendant Romain Molina. Qualité d'image, émissions d'avant et d'après match, prise d'antenne trop tardive (parfois même quand le match a déjà commencé), DAZN cumule les bourdes. La chaîne préfère sacrifier la qualité des retransmissions d'un côté, tout en développant une partie divertissement, avec des concerts ou des humoristes pour créer de l'animation. Est-ce vraiment ce que demandent les fans de football ?

Temu, un danger chinois ?

Le Cactus d'or, qui réprimande la pire entreprise de l'année selon 60 Millions de consommateurs, est décerné à Temu, l'application de commerce en ligne chinoise. Le magazine dénonce le recours aux “pires ficelles marketing : compte à rebours, réductions extrêmes, affichage du nombre d’exemplaires déjà vendus, commentaires flatteurs, roue de la Fortune, notifications à gogo”.

Ensuite, on reproche à la plateforme de vendre des produits qui ne sont pas conformes à la législation européenne, et qui peuvent même être dangereux. Sont cités les modes d’emploi en chinois, les cosmétiques sans liste d’ingrédients ou encore les jouets avec de petites pièces qui se détachent. “Qualité et sécurité laissent à désirer. Les douanes, submergées par les marchandises venues de Chine, sont contraintes de laisser passer beaucoup de produits non conformes”, fait savoir 60 Millions de consommateurs.

Temu serait loin d'être rentable, perdant de l'argent sur chaque commande. Quel intérêt alors ? L'application serait un outil d’espionnage qui siphonne les données de notre smartphone, estime une étude de Grizzly Research. Nos informations intéressent Temu, qui ne s'en cache pas, lançant des opérations polémiques. En échange de bons d’achat et d'argent versé par PayPal, l'application a exigé l’exploitation à vie des “photos, nom, voix, opinions, déclarations, informations biographiques et ville natale” de ses clients.

Nestlé a obtenu le Cactus d'argent pour ses eaux minérales qui ne le sont pas tant que ça. Le Cactus de bronze va à Stellantis pour ses airbags défectueux. En mai 2024, 246 000 C3 et DS3 étaient rappelées. Des C4, DS4 et DS5 devront sans doute l'être également dans le futur.

Source : 60 Millions de consommateurs